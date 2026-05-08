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51歲徐若瑄美成這樣 抗偷拍神器出爐

記者林士傑／即時報導
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徐若瑄剛和弟弟開新公司，努力挖掘新秀。記者林士傑／攝影
徐若瑄剛和弟弟開新公司，努力挖掘新秀。記者林士傑／攝影

徐若瑄跟弟弟攜手成立文創公司，升格成為V董，今出席代言記者會時，預告正在挖掘全方位新秀，愛打鼓又會唱歌的10歲兒子能加入嗎？她立即打槍，「兒子正在準備PSLE（新加坡小學離校考試），課業很重」，還爆料兒子現在改口想當演員，因為覺得很好玩。

周末就是母親節，她人要在台灣工作，已提前跟兒子慶祝，收到手寫卡片非常感動，周末會陪徐媽媽過節，「我有準備紅包，特別的日子會特別大包」。51歲的她駐顏有術，除了維持皮拉提斯、游泳、跑步等運動習慣，在家也常常按摩臉部，尤其長期搭飛機往返各地，格外注重保溼。

聊到最在意的部位，她自認很豁達，「對於年齡這塊，什麼年齡就該有那個樣子，我認為展現自己魅力的時候就最美麗」。話雖如此，她仍維持相當克制的生活，像是不碰甜食、固定的水煮蛋與酪梨早餐，兒子也受到影響，吃火鍋時只吃肉片、青菜，不碰加工食品，徐若瑄喊話：「30歲後就沒有天生麗質，要多流汗。」

而近日愛爾麗醫美診所疑裝針孔偷拍，她則認為大眾必須提高警覺性，像自己因工作需求常下榻飯店，加上看到各種社會案件心生警惕，3年前就買了2款針孔偵測器。她只要一進房就先徹底檢查，笑說可能因為機器太過敏感，一旦遇到電子儀器就會逼逼叫，但也是提醒自己更加小心。

51歲的徐若瑄駐顏有術。記者林士傑／攝影
51歲的徐若瑄駐顏有術。記者林士傑／攝影

新加坡 徐若瑄

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