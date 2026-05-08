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88歲奧斯卡影帝新片演調音師 曾認真考慮成為職業音樂家

記者廖福生／即時報導
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88歲的奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼。（路透檔案照）
88歲的奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼。（路透檔案照）

88歲的奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman），演出新片「盜音天才」本次他在新片飾演一名資深鋼琴調音師。達斯汀霍夫曼年輕時原本主修古典鋼琴，甚至曾認真考慮成為職業音樂家，他曾於受訪時坦言：「如果要我在演戲與爵士鋼琴之間選擇，我會選爵士鋼琴。」

達斯汀霍夫曼以其獨有的幽默魅力，在電影開場即注入鮮明的喜劇張力，同時也在角色中融入溫暖與情感深度，使其成為推動故事發展的重要存在，本片融合犯罪、音樂與情感關係等元素，在緊湊節奏中同時展現幽默與情感厚度。

除了角色與自身經歷的深刻連結，達斯汀霍夫曼也對本片導演丹尼爾羅赫（Daniel Roher）給予高度評價，他表示：「雖然這是他的第一部劇情長片，但他完全知道怎麼選角、怎麼執導演員，我想這部電影之所以能呈現得如此出色，部分原因也來自於他的攝影團隊，他們對整部作品想傳達的核心，有一種近乎直覺性的理解，我從來沒有過這樣的合作經驗！」

電影「盜音天才」劇情描述資深鋼琴調音師哈利（達斯汀霍夫曼 飾）有位對聲音異常敏感、天賦異稟的調音師徒弟尼基（李奧伍道爾 飾），兩人情感深厚、形同父子，在長年的相處與調音工作中建立起超越師徒關係的信任與羈絆。有天，尼基意外發現自己對聲音的極致敏銳，竟能破解保險箱的密碼。憑藉這份才能，他誤入犯罪組織，破解富豪保險箱，竊取價值不菲的奢華財物。同時，他邂逅才華洋溢的露西（哈瓦娜羅斯劉 飾），愛情的悸動讓他重新審視內心與道德的界線。面對犯罪世界的誘惑、情感的牽引，以及與哈利如父子般深厚的情感連結，尼基被迫在慾望與良知之間做出選擇，並逐漸意識到自己必須找回那份最初讓他愛上音樂與愛情的純粹初心。

哈利 奧斯卡

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