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百想藝術大賞／「無冕之王」朴正民奪影帝 文佳煐封后

記者廖福生／即時報導
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「醜得要命」朴正民奪影帝。圖／摘自CHZZK
「醜得要命」朴正民奪影帝。圖／摘自CHZZK

2026第62屆百想藝術大賞頒獎典禮今晚登場，由申東燁、裴秀智與朴寶劍共同主持。電影部門女子最優秀演技賞由「後來的我們」文佳煐奪下，男子最優秀演技賞則由「醜得要命」朴正民擊敗李炳憲、具教煥拿獎。

文佳煐上台後先是感謝所有參與電影的人，並感謝與他對戲的具教煥：「謝謝您成為我堅強的後盾與依靠。」最後，她也感性直說「今年剛好是我出道20週年，我想向所有與我人生擦肩而過、造就現在的我的每一段緣分，獻上感謝與祝福。未來我也會努力成長，成為讓大家感到驕傲的演員。」

朴正民憑「醜得要命」奪影帝，他上台笑說：「我真的沒有想過會得獎，所以剛坐在台下時，還在想如果得獎要說些什麼，沒想到真的上台了。」他笑稱曾被封「無冕之王」，因此現在拿了獎，感覺會開始對獎項產生眷戀，「我會成為更加努力演戲的演員」。

另外，電影部門最佳導演獎由「世界的主人」導演尹佳恩奪獎；電影部門作品獎則由朴贊郁執導的「徵人啟弒」奪下。朴贊郁一上台就開玩笑直說：「看到這個結果，我更加確信評審是非常公正的。」

朴贊郁坦言，「徵人啟弒」本來就是一部通滿幽默與冷笑做的作品，因此他認為，無論人生中面臨憤怒或悲傷的時刻，還是需要開開玩笑，甚至透過自嘲來在悲傷與憤怒中找到出口。

朴贊郁執導的「徵人啟弒」奪下電影部門作品獎。圖／摘自CHZZK
朴贊郁執導的「徵人啟弒」奪下電影部門作品獎。圖／摘自CHZZK

「後來的我們」文佳煐拿下電影部門女子最優秀演技賞。圖／摘自CHZZK
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