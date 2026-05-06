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慘遭獄友「鉛筆插菊花」 晚安小雞曝柬埔寨監獄非人生活

記者林怡秀／即時報導
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晚安小雞（左）上薔薔的Podcast「薔栗膠」分享柬埔寨監獄生活。圖／摘自臉書
晚安小雞（左）上薔薔的Podcast「薔栗膠」分享柬埔寨監獄生活。圖／摘自臉書

台灣直播主「晚安小雞」在2024年因為自導自演綁架案被關進柬埔寨監獄，他日前上薔薔主持的Podcast節目「薔栗膠」，分享在柬埔寨監獄中所見所聞，他驚爆獄警靠女囚賺外快，監獄中直接上演活春宮，而他也好不到哪去，第一天就被其他犯人拿鉛筆捅肛門，痛到滴血。

晚安小雞說，被關進去的第一天，因為沒有錢，所以只能睡廁所，沒錢買水喝就喝洗澡水，水也不是無限供應，所以每個人的洗澡時間都很有限，他壓力太大就趁洗澡的時候偷哭，「我剛進去的時候也被打，這應該是我人生最屈辱的時候，第一天晚上班長就叫我把衣服脫光，然後把屁股打開，說要檢查裡面有沒有毒品，但這環節我在外面警察已經檢查過了，照理說進來不應該還要再檢查」。

他雖然不懂用意也只能照做，「班長的小弟就拿了一枝鉛筆，直接插到我的肛門裡面，然後在裡面攪攪攪，我真的快哭了，真的很痛，我還說對不起，不然本來還要插第2枝，拔出來我感覺到我的屁股在滴血」，而全部受刑人目睹這一切，都在嘲笑他，簡直人間地獄。

離奇的還有男女受刑人竟然可以互相接觸，「女受刑人會坐椅子放風，讓男受刑人挑選，放風時間就是女生監獄外面人最多，因為在那邊物色，女生和男生可以接見，15分鐘是2萬5000柬幣（約6.3美元），半小時是4萬柬幣（約10美元），一個小時是7萬柬幣（約17.5美元）」，女生監獄旁邊有個小接見室，中間有隔網，「網的洞口大概就這麼大，男生的手可以伸進去摸，但這些錢女生不會拿到，這些錢是監獄警察拿」，如果有特別需求，可以在每天的中午11點到下午1點，帶女囚犯到行政大樓的某間房間，進行一些「特別的儀式」，但只能做半套，甚至男警也可以找女囚犯，晚安小雞說「我沒有摸，只有看一看」，笑說總要入境隨俗。

薔薔（左）曾到柬埔寨監獄探望晚安小雞。圖／摘自臉書
薔薔（左）曾到柬埔寨監獄探望晚安小雞。圖／摘自臉書

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