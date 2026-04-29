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安海瑟薇顛覆形象…控制慾藏危險魅力 舉手投足暗藏威脅

記者廖福生／即時報導
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安海瑟薇演出電影「不存在的罪人」。圖／索尼提供
安海瑟薇演出電影「不存在的罪人」。圖／索尼提供

改編自暢銷天后柯琳胡佛（Colleen Hoover）席捲全球排行榜的同名小說，電影「不存在的罪人」於今（29）日首度公開電影預告，即以強烈不安氛圍與情慾張力，引爆影迷期待。本片由曾執導「愛情昏迷中」的麥可休瓦特掌鏡，集結兩大女神安海瑟薇與達珂塔強生同台飆戲，並且與喬許哈奈特上演一場關於慾望、謊言與真相邊界的心理攻防戰。

片中最受矚目的，莫過於安海瑟薇與達珂塔強生的首度正面交鋒。從「穿著Prada的惡魔」到近年不斷突破戲路的暗黑角色，安海瑟薇此次徹底顛覆形象，化身充滿危險魅力與操控慾的暢銷作家薇若蒂，舉手投足皆暗藏威脅，展現前所未見的冷冽氣場。

而以「天作之合」與多部作品展現細膩情感層次的達珂塔強生，則詮釋逐步陷入真相漩渦的作家洛玟，從壓抑不安到慾望失控，層層堆疊出令人窒息的心理轉折。預告中短短幾幕對手戲已經引爆網友的期待值，影迷從來不敢奢望的夢幻組合居然在「不存在的罪人」中實現了，兩位性感女神的加持讓預告一上線就話題爆棚。

原著小說自問世以來締造驚人銷售紀錄，2022年全美銷量突破200萬冊，Goodreads累積超過90萬名讀者給予五星滿分評價，更長期盤踞「紐約時報」與亞馬遜書店暢銷榜冠軍，被譽為「令人上癮到無法呼吸」的現象級作品。此次改編搬上大銀幕，未演先轟動。

電影「不存在的罪人」故事描述經濟拮据的作家洛玟受聘為代筆，前往偏遠的克勞弗宅邸，替因意外無法完成作品的作家薇若蒂續寫小說。然而在整理資料的過程中，洛玟意外發現一份疑似自傳手稿，內容揭露出令人不寒而慄的祕密與扭曲情感。當真相逐步浮現，她開始質疑眼前的一切，究竟是創作虛構還是真實告白？在慾望與恐懼交織之下，界線逐漸崩解。

安海瑟薇（左）此次徹底顛覆形象，化身充滿危險魅力與操控慾的暢銷作家薇若蒂。圖／索...
安海瑟薇（左）此次徹底顛覆形象，化身充滿危險魅力與操控慾的暢銷作家薇若蒂。圖／索尼提供

安海瑟薇片中飾演暢銷作家薇若蒂。圖／索尼提供
安海瑟薇片中飾演暢銷作家薇若蒂。圖／索尼提供

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