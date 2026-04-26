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被酸為還債下海賣肉 王俐人霸氣反擊「我不偷不搶」

記者林怡秀／即時報導
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王俐人正面回擊酸民評論。圖／SWAG提供
王俐人正面回擊酸民評論。圖／SWAG提供

49歲的王俐人之前因為穿了性感睡衣真空上陣，拍業配吹風機的影片，引發網友熱議，25日晚間她首次登上SWAG直播平台「華語AV復興大作戰」直播間，挑戰成人綜藝即引發高度關注，今晚她再度上陣，穿上緊身瑜珈服專心示範，只是尺度不像前一晚大膽，讓網友十分失望。

王俐人先前因為借名讓友人開餐廳，導致負債500萬，再加上原先債務，金額高達千萬，網友酸她是為了錢才會選擇上成人平台直播，她前一晚在直播中霸氣反擊：「奶是我的，我要給誰看是我的權利！」她也表示，自己最大的遺憾，就是年輕時沒有勇敢地展現自己，，「誰不缺錢、誰不辛苦？每個人都用自己的方式努力生活，我沒有搶也沒有偷，我做得正、賺得正。」認為人生苦短，無須在意別人眼光。

王俐人今晚開場和網友親切打招呼，並透露有回看昨晚的直播片段，笑說看到很多網友酸她「到底欠多少債，都快50歲的人了」，但她態度十分正面，認為自己是在努力工作，如果不想看可以不要看。而她認真做瑜珈，運動到全身出汗，加上鏡頭特意拉近拍攝臀部、胸部和胯下，充滿遐想空間。運動結束後，大汗淋漓的她笑說：「做瑜伽比做愛累，因為做愛我喜歡在下面，你先讓我舒服，我才能讓你舒服，你讓我不舒服，我幹嘛那麼賣力？」

王俐人很認真示範動作。圖／SWAG提供
王俐人很認真示範動作。圖／SWAG提供

王俐人直播做瑜珈。圖／SWAG提供
王俐人直播做瑜珈。圖／SWAG提供

王俐人運動到全身香汗淋漓。圖／SWAG提供
王俐人運動到全身香汗淋漓。圖／SWAG提供

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