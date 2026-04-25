金城武接新廣告？經紀公司急澄清：跟他完全沒有關係

金城武至今仍是不少人心中的絕對男神。（本報系資料照片）

男神金城武 近年來鮮少出現在螢光幕，而他在去年接下知名日系服飾品牌代言，並拍攝宣傳影片，穿著T恤和襯衫，展現自然生活樣貌，在當時令粉絲瘋狂。不過近期網路上出現了一張建案廣告照，圖中男性的五官、姿態與金城武接近9成像，讓不少粉絲驚嘆男神是否又再度接下廣告代言，而金城武的經紀公司也回應了該事。

有網友在社群平台「Threads」上，分享了一張建案的廣告照，圖中神似金城武的男子，身著一襲米白色西裝與長褲，戴著紳士帽凝望著遠方，並戴上金邊細框眼鏡，還留著金城武的招牌鬍子，橫看豎看都與金城武的五官外型極為雷同。

照片中的男子與金城武相似度極高。圖／摘自Threads

該粉絲也興奮的直說：「金城武拍廣告了嗎？剛剛滑FB突然看到這張，想說好久沒看到金城武了！（又驚又喜）但發現是建案廣告，這有可能嗎？」不過貼文曝光後，不少網友認為該圖片疑似AI製圖生成，但因圖中男子所有細節與金城武相似度極高，有可能會是侵權行為。

有粉絲貼出疑似金城武的廣告圖片。圖／摘自Threads

記者傳訊金城武經紀公司詢問該事，經紀公司回應：「這廣告跟金城武完全沒有關係。網路上有人說非常像也有人說一看就不像，如果業者或是代銷公司是用這種擦邊球的方式來做行銷，道德上非常有瑕疵。可以看到網友認為這樣的行為不可取，表示『素質太低、房子不能買』、『廣告錢捨不得花，房子品質能信任嗎？』、『刻意誤導消費者的廣告，非常惡劣』等等。顯示行銷策略上已經造成反效果。」

網友對於這樣的AI製圖，紛紛留言分享看法。圖／摘自Threads

經紀公司也嚴正表示：「這樣的事情可能發生在任何人身上，不只是名人，一般民眾的頭像也可能被這樣利用行騙，呼籲相關單位正視AI濫用帶來的潛在風險。AI技術假亂真，任何人的肖像與形象都可能在未經同意下被挪用，對個人權益都是很大的傷害。希望相關主管機關積極研議完善法規，建立更明確規範與保護機制。也期盼媒體與社會大眾共同關注此類事件，提升對AI應用邊界與倫理的重視。」

金城武去年接下無印良品代言，要求不要修圖，真實狀態拍廣告。圖／摘自無印良品微博