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與吳慷仁聚少離多 邵雨薇被問「赴中發展」秒回：下一題

記者趙大智／即時報導
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邵雨薇老是被追問吳慷仁相關話題。(記者沈昱嘉／攝影)
邵雨薇老是被追問吳慷仁相關話題。(記者沈昱嘉／攝影)

藝人邵雨薇今出席服飾品牌活動，她無論到哪，都擺脫不了男友吳慷仁。4月初她被問有無看吳跟孫儷合作的「危險關係」，當時說非常想看，今被問觀後感時「還是沒看」。交往以來總是聚少離多，就算不細算，1年至少可見3個月跑不掉，至於會不會愛相隨也赴中發展？她秒回：「下一題！」

邵雨薇和吳慷仁交往約5年，雖然演到不少好的角色，但常被聚焦在戀情，她說，平時拍戲不會被追問類似問題，都是遇到媒體才會，坦言：「當然很希望自己的努力被看見。」

因為與李康生、王耀慶合作的電影「漫長的告別」才剛開拍，邵雨薇至今都沒空追劇，更別提「危險關係」，只知跟PUA有關。她說，其實她只要一追劇，就會不眠不休，在3天之內追完全部，所以不宜在非放假時間觀看。

其實感覺得出，邵雨薇刻意避開多聊吳慷仁話題，能句點就句點。像是滑社群也會有劇集片段，她就說自己的社群出現的都是搞笑影片，戲劇都滑不到；另一半會不會要她看、或是有沒有演到滿意橋段想分享，她都淡然回說：「沒有耶 ，我也不是這樣的人。」

愛奇藝近期因「AI藝人庫」風波遭炎上，邵雨薇被問是否會同意肖像給平台使用時，說「要問經紀人」，但現實中的確會怕AI的東西，擔心臉孔和聲音被亂用，爸媽會受騙。至於AI可能取代真實演員，她說：「擔心也沒用，做好自己的事情比較重要。」

雖然跟吳慷仁聚少離多，但邵雨薇顯然把生活安排得有滋有味，不工作時，常跟朋友呼朋引伴去露營 、潛水，未來想騎腳踏車。

邵雨薇出席活動。(記者沈昱嘉／攝影)
邵雨薇出席活動。(記者沈昱嘉／攝影)

邵雨薇。(記者沈昱嘉／攝影)
邵雨薇。(記者沈昱嘉／攝影)

邵雨薇近期迷上露營。(記者沈昱嘉／攝影)
邵雨薇近期迷上露營。(記者沈昱嘉／攝影)

邵雨薇（中）參與活動邀約。(記者沈昱嘉／攝影)
邵雨薇（中）參與活動邀約。(記者沈昱嘉／攝影)

邵雨薇出席活動。(記者沈昱嘉／攝影)
邵雨薇出席活動。(記者沈昱嘉／攝影)

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