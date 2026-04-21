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王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕

記者林士傑／即時報導
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張勝豐藉著新書整理出過往嫩照。圖／張勝豐提供
張勝豐藉著新書整理出過往嫩照。圖／張勝豐提供

張勝豐享有「台灣流行舞蹈教父」之名，曾和S.H.E、王心凌等人合作，也是蔡依林的恩師，選在今天59歲生日宣布推出2本新書的喜訊，好友王心凌、林志玲、陶晶瑩、曾馨瑩等人力挺寫序，讓他非常感動。

他把「為舞而生——舞蹈教父的舞台日誌」當成自傳，記錄一路走來的起伏人生，還有替上百位藝人編舞與幕後創作的真實經歷，也寫出了許多外界未曾聽聞的故事與產業觀察，像是藝人也分成懂得感恩、忘恩負義兩派。另外「造星力——舞蹈教父的巨星養成法則」則是他整理實戰經驗，寫出的「造星方法論」，針對如何進入演藝圈、如何被市場看見與成功，提供一套可以實際操作的完整系統。

而他在整理舊照片的過程中，意外翻出跟蔡依林的合照，手中拿著蔡依林送他的生日禮物，張勝豐感性表示：「那雙鞋對我來說，不只是禮物，是一段共同打拚歲月的記憶。」

除了透過新書回顧過去，他也持續創造未來，近來替素人量身打造圓夢計畫，親自擔任製作人與導演拍攝「美夢成真」音樂MV，完成呈現他長年推動的理念「舞蹈不只是技術，而是一種生命敘事」。

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