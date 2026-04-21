許光漢拍廣告 曝糗事「吃了火鍋結果全劇組都發現」

許光漢成為LG Styler年度品牌大使。圖／LG提供

許光漢 今曝光新身分，成為「LG Styler蒸氣電子衣櫥」年度品牌大使。他笑說自己很喜歡跟朋友一起吃火鍋或烤肉放鬆，過去曾發生過味道殘留在衣物，整個劇組都知道他剛去吃了火鍋的糗事。而他此次也與導演殷振豪合作形象廣告，變身「許代樂」，穿著帥氣長版皮大衣，演繹高規格的衣物糾察隊角色。

影片來源：YouTube@LG Taiwan

廣告中，許光漢突然現身於烤肉店，冷靜直言：「衣服臭掉是不可以的。」隨後俐落開瓶韓式燒酒，象徵對生活細節毫不妥協、任何環節都必須到位的態度。當他發現有人衣服出現皺褶時，瞬間露出難以忍受的表情，對細節近乎偏執的堅持再度嶄露無遺。面對這些狀態失控的衣物問題，唯有交給「許代樂」出手，才能通通搞定。

這也是許光漢難得挑戰帶有「偏執魅力」的角色設定，透過對衣著細節的執著，展現他對完美形象的堅持態度。他透露，自從有了LG Styler，回家第一件事就是把衣服交給它處理，隨時維持清新狀態，出門也更自在。

許光漢也分享，自己除了會在意穿搭，也很在意衣服呈現出來的整體狀態，若衣物能透過短時間護理就能重回平整俐落，無論面對工作或日常行程，都會更有自信。而在滿檔的工作行程中，透過LG Styler的幫助，讓他每次出門都能保持最完美的衣著狀態。

LG邀請許光漢擔任「LG Styler蒸氣電子衣櫥」年度品牌大使。圖／LG提供

許光漢穿著帥氣長版皮大衣，演繹高規格的衣物糾察隊角色。圖／LG提供

許光漢分享在滿檔的工作行程中，透過LG Styler的幫助，讓他每次出門都能保持最完美的衣著狀態。圖／LG提供

許光漢對自己的衣著相當在乎。圖／LG提供

許光漢自己除了會在意穿搭，也很在意衣服呈現出來的整體狀態。圖／LG提供