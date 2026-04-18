定居杜拜2年 戰火讓生活全變…吳辰君不敢送孩上學

吳辰君才剛帶兒女到義大利旅行。圖／Annie提供

47歲吳辰君定居杜拜 2年，3月初遭中東戰火波及，原本平靜生活蒙上死亡陰影。時隔1個半月，她近期仍不時收到「有導彈快進室內」警報，美伊戰火未完全平息前，她不敢把兒女送去學校，也去義大利 旅遊3周喘口氣，無奈的說：「人很渺小，無法改變世界的紛擾。」

吳辰君的兒女目前都待在家上網課，平時孩子去學校，她可以有自己時間，如今帶孩子累歸累，但總不希望有可怕事情發生，「我會崩潰承受不了」，以前愛去海邊，現在擔心海裡有碎片甚至遭到攻擊，政府建議別去，於是她改找杜拜有綠洲所在。

就連鄰近的阿布達比也少去了，吳辰君說：「在談停火了嘛，只能盡量抱著樂觀和祈禱心情，希望和平早日到來，哎呀不管在哪裡，平民老百姓也就這點奢望了。」她慶幸運動帶給她情緒極大穩定，也要自己盡量不要過度關心戰爭，以免影響心情。

只是孩子網課上多了，吳辰君擔心他們視力受損，一家4口會去打網球、高爾夫球，讓眼睛可以看綠色、看遠方，前陣子給眼科醫師檢查幸好過關。而夫妻間還能擠出至少30分鐘去健身，「真心希望戰爭趕快結束，本來想在杜拜開著潮流店，現在計畫暫時無法實現了」。

倒是這段時間，吳辰君在家門口樹叢裡撿了隻奄奄一息小貓，是波斯跟英國短毛貓混種，才1歲3個月大，她說：「找不到主人，這種貓也不會自己找食物，送醫院傷養好了，就養了牠，以前愛旅行不敢養寵物，這次算有點緣份吧。」

吳辰君靠旅遊轉念。圖／Annie提供