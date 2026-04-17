羅志祥遭傳烏龍死訊…愛徒曝他健康狀況 認了「沒關心」

薛恩自招是愛哭包。圖／寬宏藝術提供

羅志祥 日前傳烏龍死訊，今（17）日他的弟子薛恩正在為演唱會採排，笑說羅志祥身體很好，且先前員工旅行一行人挑戰跳水浮潛時，羅志祥往海深處游去，更自豪是海王子。

薛恩迎來入行10年的首場個人演唱會，近來他全心投入籌備，除預告老闆羅志祥會到場欣賞，和昔日男團C.T.O戰友宇慶、振緯及仕偉睽違3年多合體演出，放話：「保證驚豔現場觀眾，也會顛覆大家既有的想像。」

提到羅志祥的烏龍死訊，薛恩表示媽媽看到新聞嚇了一跳，立刻傳給他，他直覺就是假消息，看了一下就滑掉，沒有特別向老闆求證，也沒特別關心。

演唱會進入倒數階段，薛恩透露此次在歌單編排上投入大量心力，除了自己的音樂作品，更特別選唱多首深深影響他音樂生涯的重要歌曲，對於老闆羅志祥將到場欣賞，他表示：「很感動也很感謝，這段時間全力備戰，就是希望能在舞台上交出最好的成績，一定不會讓大家失望。」

薛恩說羅志祥體力比他還好，近來他為了演唱會拚命練舞，自招跳到有點喘，必須加強體能訓練，也說自己過去不做有氧運動，現在會逼自己跑步半小時；除了擔心體力，他也擔心粉絲太害羞，「她們比較不是瘋狂型，看到我還會發抖、支支吾吾，很擔心當天喊『尖叫聲』，現場很安靜，怕她們不敢叫」。

這次除有老闆坐鎮盯場，昔日C.T.O戰友也將到場，薛恩自招淚腺發達，擔心合體表演會忍不住大哭，「第一時間有跟他們說要辦演唱會、應該要合體一下，他們很快就回我，完全沒有任何猶豫，宇慶、振緯都在做和演藝沒有相關的工作，他們也非常緊張，很久沒有站上舞台」，另外當天他的爸媽、阿嬤也會到場，直呼絕對會哭得亂七八糟。