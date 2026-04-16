我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

川普聲稱他「解決了第十場戰爭」…今日5件事

唱紅「自由」… 50歲李心潔比年輕時「還敢活」

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
50歲的李心潔活得依然自由，且更自由。圖／Harper's BAZAAR國際中文...
50歲的李心潔活得依然自由，且更自由。圖／Harper's BAZAAR國際中文版提供

李心潔擁有歌手、演員、電影監製、導演與母親等多重身分，出道30年來，今年邁入50歲大關，她接受「Harper's BAZAAR」雜誌訪問，坦言對年紀數字往上增加沒焦慮，相當豁達地表示：「很多人問我想回到哪個年齡階段，我都說一點都不想，我就喜歡活在當下。」

在多種身分之間轉換，李心潔坦言會有壓力，但做任何事都會有壓力炸開的時候，因此當內心湧上負面情緒，她不會壓抑或逃避，「你要學會把這個壓力跟你的心分開。你有這個壓力，但心裡同時要有另一個層次，意識到它、看著它，但你不能被它控制。」透過內觀、冥想習慣「讓自己靜下來」，直言：「愈能和自己的內心聯絡，你就愈知道自己裡面的狀態，能往裡面調整。」

李心潔自認年輕時容易在一件放不下的事情糾結，但隨著年紀成長，「我好像心裡面會有一個東西告訴自己『過去了，放下。』漸漸地情緒就慢慢沒有了。我覺得全世界只有自己的心最重要，先安定自己，才是最重要的事情。」

提到邁入50歲，李心潔笑說，「我是用一種迎擊50歲的心態去迎接它。這個年紀太棒了，身邊有好多愛你的人，還有那麼大的空間跟力量去追尋夢想，依舊在不停成長。」難掩興奮地分享今年新計畫，表示：「有電影、有音樂，以及我一直想挑戰的音樂劇演出，這個夢想終於要實現，有點期待又緊張，今年至少會有三個以上從來沒有嘗試過的事情跟作品，等著跟大家見面。」

李心潔花了很多年才真正理解「愛自己」這件事。圖／Harper's BAZAAR國...
李心潔花了很多年才真正理解「愛自己」這件事。圖／Harper's BAZAAR國際中文版提供

李心潔擁有歌手、演員、電影監製、導演多重身分，仍不斷迎接新挑戰。圖／Harper...
李心潔擁有歌手、演員、電影監製、導演多重身分，仍不斷迎接新挑戰。圖／Harper's BAZAAR國際中文版提供

上一則

「蔡明亮藝術空間」首次曝光 林志玲現身談空氣美學

下一則

佘詩曼出道29年沒胖過 「22吋水蛇腰」竟是過勞後遺症

延伸閱讀

金世正巡演曾陷低潮 轉念一想「30歲該樂在其中了」

金世正巡演曾陷低潮 轉念一想「30歲該樂在其中了」
李銘順45歲老花、淺眠連發 「膝蓋撐不住」驚覺已成歐吉桑

李銘順45歲老花、淺眠連發 「膝蓋撐不住」驚覺已成歐吉桑
李安1句「寧可做錯」吳慷仁轉念接「危險關係」變態醫

李安1句「寧可做錯」吳慷仁轉念接「危險關係」變態醫
重回紐約開唱 羅大佑：不能躺在經典中重複自我

重回紐約開唱 羅大佑：不能躺在經典中重複自我

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
向華強自爆與老婆陳嵐分房10年以上。(摘自向太Tiffany陳嵐微博)

認了與向太分房睡10年「各過各的」向華強揭關鍵原因：除非很年輕

2026-04-15 19:01

超人氣

更多 >
4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助
民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消

民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消
科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2
因廁所收費 華人出國一路憋尿 邊境停車多幾分鐘翻倍

因廁所收費 華人出國一路憋尿 邊境停車多幾分鐘翻倍
好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平