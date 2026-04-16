唱紅「自由」… 50歲李心潔比年輕時「還敢活」

50歲的李心潔活得依然自由，且更自由。圖／Harper's BAZAAR國際中文版提供

李心潔擁有歌手、演員、電影監製、導演與母親等多重身分，出道30年來，今年邁入50歲大關，她接受「Harper's BAZAAR」雜誌訪問，坦言對年紀數字往上增加沒焦慮，相當豁達地表示：「很多人問我想回到哪個年齡階段，我都說一點都不想，我就喜歡活在當下。」

在多種身分之間轉換，李心潔坦言會有壓力，但做任何事都會有壓力炸開的時候，因此當內心湧上負面情緒，她不會壓抑或逃避，「你要學會把這個壓力跟你的心分開。你有這個壓力，但心裡同時要有另一個層次，意識到它、看著它，但你不能被它控制。」透過內觀、冥想習慣「讓自己靜下來」，直言：「愈能和自己的內心聯絡，你就愈知道自己裡面的狀態，能往裡面調整。」

李心潔自認年輕時容易在一件放不下的事情糾結，但隨著年紀成長，「我好像心裡面會有一個東西告訴自己『過去了，放下。』漸漸地情緒就慢慢沒有了。我覺得全世界只有自己的心最重要，先安定自己，才是最重要的事情。」

提到邁入50歲，李心潔笑說，「我是用一種迎擊50歲的心態去迎接它。這個年紀太棒了，身邊有好多愛你的人，還有那麼大的空間跟力量去追尋夢想，依舊在不停成長。」難掩興奮地分享今年新計畫，表示：「有電影、有音樂，以及我一直想挑戰的音樂劇演出，這個夢想終於要實現，有點期待又緊張，今年至少會有三個以上從來沒有嘗試過的事情跟作品，等著跟大家見面。」

李心潔花了很多年才真正理解「愛自己」這件事。圖／Harper's BAZAAR國際中文版提供