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安海瑟薇飄仙氣…開金嗓飆舞 女神招認很挫折：真的無助

記者陳穎／即時報導
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安海瑟薇出席「魅影巨星」紐約首映會。圖／采昌提供
安海瑟薇出席「魅影巨星」紐約首映會。圖／采昌提供

結合流行音樂與詭譎超自然元素的「魅影巨星」，14日在美國紐約舉辦盛大首映，由導演大衛羅利率領安海瑟薇、麥凱拉柯爾、小枝女孩等演員們共同出席。安海瑟薇身穿以閃耀網紗打造而成的不規則透膚禮服，仙氣滿溢步上紅毯，大展如同片中巨星的無比氣場，而與她共同演出的麥凱拉柯爾，則以粉色花紋上衣搭配黑色褲裝現身，優雅且不失俐落，與片中的造型師角色一樣時尚氣場全開。

兩人在現場分享對流行巨星與電影的看法。當被問及心目中的「流行四巨頭」時，安海瑟薇分享：「瑪丹娜（Madonna）、碧昂絲（Beyonce）、泰勒絲（Taylor Swift）與珍娜傑克森（Janet Jackson）！」麥凱拉柯爾也在現場表示期待觀眾的映後反應，說道：「我最期待大家看到大衛羅利劇本裡那些出乎意料的元素，從我一開始閱讀劇本到最後一頁時，那種衝擊一直都在，像冷不防地被打了一拳，我很希望觀眾看到結尾時，也能有一樣的感受！」儘管兩人在片中情感仇恨交織，但戲外卻展現好交情，更在映後派對玩在一起、大方熱舞。

在「魅影巨星」詮釋流行巨星「聖母瑪莉」的安海瑟薇，不僅再開金嗓，更將有高強度舞蹈。為此，她秉持「初學者」的謙卑心態，進行將近兩年的舞蹈訓練，外加聲樂課程，她對此表示：「也許其他人可以在更短時間內做到，或是不需要這麼拼命訓練，但我知道，如果我沒有把一切都留在舞台上，最後只會讓自己更加後悔。」不過兩項巨大挑戰，也讓她直呼：「真的很無助！」甚至一度在聲樂練習時，因為無法達到老師要求的低音，挫折到幾乎崩潰。

尤其當她開始拍攝主要劇情時，由於歌曲尚未創作完成，讓她必須面對在不了解音樂風格的前提下進行演出。這對過去習慣掌握所有資訊並精準安排一切的安海瑟薇來說，真的是充滿挑戰的表演，不過憑藉本能與信任的全新演出方式，反而讓她表示感激：「當演員這麼多年，能發現完全依靠直覺而產生的作品，是件令人快樂的事，我非常感激能從角色中找到這點。」而她用盡全力的表演，也幫助譜寫原創音樂的傑克安多夫與酷娃恰莉找到創作方向，酷娃恰莉更大讚：「安的動作非常鮮明強烈，那種甩動、抽動般的肢體語言，既大膽又充滿力量，同時魔幻且不安，這感覺既不穩定又令人著迷！」。

瑪丹娜 碧昂絲

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