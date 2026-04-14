資深藝人熊海靈指直播主高鈞鈞是詐團家族成員 法院判賠

熊海靈。(本報系資料照)

資深藝人熊海靈(本名熊秀慧)去年在YouTube頻道發布貼文，指直播主高鈞鈞(本名高可娣)是詐騙集團 的家族成員、「惡劣行為何其多」等語，高女提告求償50萬元(約1.68萬美元)，台北地方法院認為熊海靈未經合理查證，損害高鈞鈞名譽，判應賠償6萬元(約2022美元)，可上訴。

高鈞鈞提告主張，她從事主持及網路直播工作，熊海靈則是藝人；熊海靈2025年8月間在自己經營的Youtube頻道上，發表貼文指稱她「高鈞鈞惡劣行為何其多」、「她心裡非常有數，自己才是8.4億詐騙集團的家族成員」等語，不實言論侵害她的名譽權，因此依民法規定請求熊海靈賠償50萬元精神慰撫金。

熊海靈反駁，貼文指高鈞鈞「惡劣行為何其多」，是因高女先前在自己的直播頻道上多次侮辱她，又屢次對她提民事訴訟或刑事告訴，結果均經判決駁回或處分不起訴，她認為高女是無端生事，才會為此評論，屬於正當的意見表達，沒有侵害對方名譽權。

至於指高鈞鈞「自己才是8.4億詐騙集團的家族成員」，熊海靈指出，她是參閱了高鈞鈞舅舅涉及不法所得8.4億元醫美生技吸金案的判決書，高女有擔任她舅舅經營公司尾牙的主持人等，才會發表相關言論，她已經合理查證，且所述並無不實，也沒有侵害高女名譽。

法院認為，就指稱高鈞鈞「惡劣行為何其多」的部分，根據相關判決書、不起訴書等資料，熊海靈認為高鈞鈞採取法律行動不當、對她造成滋擾，相關評論屬於正常自衛、自辯的範疇，沒有逾越合理評論的限度。

不過，就「自己才是8.4億詐騙集團的家族成員」部分，北院指出，相關判決提及高鈞鈞與舅舅的關聯只是曾擔任公司尾牙晚會主持人，難以此推論高女知悉舅舅詐欺、吸金等，而熊海靈言論的語意，以一般人的閱讀理解能力來看，是隱含高女明知或可得而知的情況下，仍從事詐欺的不法行為獲益，認為熊海靈未經合理查證，審酌後判賠6萬元。