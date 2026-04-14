TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS電視台近期連3波的裁員動作，最新名單驚見資深主播吳安琪，引發外界一片譁然；曾是T台開台元老的資深主播張雅琴感觸良多，卻也直言表示，「這就是職場現實，這也不單是某一位主播的去留問題，而是整體社會對『職涯安全感』的集體焦慮與投射」。

張雅琴說，這件事大眾所以高度關注，其實就是一種「投射心態」，「多數上班族在企業體制中投入多年心力，期待穩定發展甚至順利退休，但當看到熟悉面孔可能被裁撤，自會引發不安。這種情緒，不只是媒體圈震盪，更是整個職場生態的縮影」。

她對於幾位被點名的前同事不予置評，卻不忘強調，企業在經營上本就有權做出調整，「該怎麼處理，是企業的權利，但感受非常重要」。她認為當市場流言四起，在鏡頭前播報的人還得承受外界指指點點，那種「下一個就是你」的氛圍，對當事人而言，是一種難以言喻的心理壓力。

於是她將問題拉回職場的核心，「就是被需要性」。張雅琴以自身曾參與TVBS開台的經驗為例，坦言公司與員工之間本來就是對價關係，「公司付你薪水，彼此互不相欠」。所以任何人都不應以功臣或資歷自居，更不能因為過去的成績就認為地位穩固。她突拉高分貝，直接點出現實：「年紀不是問題，重點是你有沒有被需要，如果失去市場價值，不論20歲或40歲，都可能被取代。」

62歲的她近年主持的新聞評論節目「1800年代晚報」，強打「說、播、批、評」風格，長期創造收視高峰。所以在她看來，職場並非靠一昧討好或依附誰就能長久，老闆終究會回到「你能不能創造價值與收益？」她更強調：「一個真正有市場的人，不會只被某一個平台定義，而是到哪都會被需要。」所以她也奉勸所有人「與其焦慮誰會被誰取代，不如專注讓自己持續保有競爭力，在當下的位置把事情做好，做出最大的價值」。

張雅琴對於TVBS主播裁員事件評論。圖／摘自YouTube