魯比蘿絲控20年前性侵 凱蒂派瑞否認：完全不實

模特兒兼演員魯比蘿絲（Ruby Rose）。（美聯社）

據今日美國報（USA TODAY）報導，模特兒兼演員魯比蘿絲（Ruby Rose）近日在社群平台上指控歌手凱蒂派瑞（Katy Perry）約20年前對其實施性侵。

據悉，這位因出演「女子監獄」（Orange Is the New Black）而廣為人知的演員，於4月12日透過Threads 發布多則貼文，稱該流行歌手在她二十多歲時，於澳洲 墨爾本一家夜店對其進行侵犯。

魯比蘿絲最初在一則涉及凱蒂派瑞的Complex Music Threads貼文下留言表示，「凱蒂派瑞在墨爾本的Spice Market夜店性侵了我。誰在乎她怎麼想。」

隨後，她又發布多則貼文，稱在距離事件近20年後公開發聲後，收到了部分粉絲的支持，並表達感謝。

她寫道，「當時我只有二十出頭，現在我40歲了。花了將近20年才敢說出來。雖然我很感激自己仍活著並能發聲，但這也顯示創傷與性侵會帶來多麼深遠的影響。謝謝你們看見我。」

她也回覆一名支持她的粉絲表示，「在我打開這段關於極其原始且創傷性經歷的話題之前，我會告訴自己『沒關係，你不需要別人相信你，你只需要把它從你可憐的身體裡說出來，否則它會讓你生病。』但當我看到這則留言…眼淚湧出，是一種好的情緒。謝謝你。」

針對相關指控，凱蒂派瑞的發言人於周一向今日美國報發表聲明，稱這些說法「危險且魯莽」。

聲明指出，「魯比蘿絲在社群媒體 上對凱蒂派瑞散播的指控不僅完全不屬實，更是危險且魯莽的謊言。蘿絲女士長期在社群平台上對多名人士提出嚴重指控，而這些說法多次已被當事人否認。」

在發布相關貼文後不久，魯比蘿絲表示她將前往警局，了解是否可以針對「任何相關經歷」展開調查，並暗示涉及範圍不僅限於對凱蒂派瑞的指控。

她寫道，「我想他們可能已經超過追訴期，但越是如此越應該嘗試。我有一長串名單。」

她也表示，自己長期未報案，是因為「太過受傷與害怕，不敢採取正確步驟，因為我知道制度往往並不奏效」。

數小時後，她更新貼文表示，「我做了。」她並表示將記錄報案過程，包括童年與成年時期遭受性侵的經歷，並稱澳洲相關程序「整體還算可以」。

在此次指控之前，凱蒂派瑞過去亦曾面臨多起性不當相關指控。

2019年，曾出演其「Teenage Dream」MV 的演員克洛斯（Josh Kloss）稱，她在拍攝現場對其進行言語羞辱，並指控她曾在派對上未經同意向他人展示其生殖器。

格魯吉亞電視主持人坎德拉基（Tina Kandelaki）也曾表示，凱蒂派瑞在業界活動中對其進行不當觸碰，並試圖未經同意親吻她。

此外，在2018年「美國偶像」節目中，凱蒂派瑞曾在一名選手表示自己從未接吻、希望將初吻留給未來伴侶後，未事先告知便親吻了該選手。格雷茲（Benjamin Glaze）後來表示該行為不構成性騷擾，但讓他感到不適。

凱蒂派瑞本人未對這些指控作出直接回應，但她在2020年接受英國「衛報」（The Guardian）訪問時表示，不希望透過回應爭議「干擾真正的 #MeToo 運動」，並稱「任何人都可以說任何話」「我不想增加噪音，我想帶來真相」。