憶誤診乳癌動手術 劉玉玲：再忙也要做檢查 關乎生命

劉玉玲（Lucy Liu）。（美聯社）

劉玉玲（Lucy Liu）近日回顧了自己人生中一段曾被誤診為癌症 的經歷。

據眾生相雜誌（People）報導，這位57歲的女演員表示，她在90年代因發現乳房出現腫塊而前往就醫。

「我當時並沒有太放在心上。」劉玉玲說，「但那確實很可怕，因為那個時候資訊非常有限，我們還沒有網路。」

她回憶稱，醫生在檢查後僅透過觸診就判斷該腫塊可能為癌症，而她當時並未接受進一步檢查或複診，例如超聲波或乳房X光檢查。

隨後，這位「穿著Prada的惡魔2」（The Devil Wears Prada 2）的演員「立即安排了手術」，切除了乳房中的腫塊，直到術後才得知結果顯示該腫塊為良性，並非癌症。

多年後回顧這段經歷，劉玉玲在接受眾生相採訪時表示，「我認為那是我開始學會為自己發聲的起點。」

她提到，當時在被告知可能罹患癌症後，她並沒有進一步追問或尋求第二意見。「即使朋友建議我再去確認一次，我當時也會想『還有必要嗎？醫生是專業的。』」

如今，她與輝瑞 （Pfizer）合作參與「Every Breakthrough Matters」宣傳活動，旨在鼓勵人們主動關注自身健康，並強調癌症篩檢與早期發現的重要性。

她表示，「關鍵不只是治療，而是理解篩檢的意義，以及資訊取得和自我倡議的重要性。這非常重要。雖然現在醫療技術已經很先進，但仍然有很多人因為恐懼或忙碌而不去檢查。」

她補充道，「再忙也要去做檢查，因為這可能關乎生命。很多時候發現得太晚，那時你就只能倉促尋找應對方式。」

回顧往事，劉玉玲表示自己很慶幸能夠從這段經歷中成長，並不為此感到遺憾。

「我不會一遍遍反思或後悔。我總是從經歷中成長。」她說，「我不認為應該從自責或懲罰開始。」

「更重要的是以積極的方式看待，因為時間無法倒流。所以應該思考：我能做什麼不同的選擇？怎樣才能對自己和他人更好？」

她還補充說，「越來越多的人開始為自己的健康發聲，尤其是在女性健康領域，這一點非常重要。」

「我不希望再失去更多人，也不希望人們感到受傷、迷茫和恐懼，」她說，「我希望健康篩檢能成為日常的一部分：就像日常運動一樣，一年做一到兩次檢查就足夠，但卻至關重要。」