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林志穎16歲帥兒暴風長 Kimi180公分近照曝網驚

記者陳慧貞／即時報導
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林志穎和兒子Kimi當年參加親子互動節目「爸爸去哪兒」。圖／摘自微博
林志穎和兒子Kimi當年參加親子互動節目「爸爸去哪兒」。圖／摘自微博

林志穎2013年帶著大兒子 Kimi 參加陸綜「爸爸去哪兒」第一季，當時年僅4歲的Kimi因可愛模樣而爆紅，時隔12年，林志穎近日透過社群曝光16歲帥兒參加羽球比賽畫面，只見場上180公分高的Kimi跳殺英姿，瞬間令全網瘋狂。

林志穎當年為了孩子求學著想，Kimi上小學後即回歸一般孩童生活，不再公開露面，偶爾透過社群曬照也僅是背面或低頭照，直到去年林志穎到馬來西亞開演唱會，網友捕捉到Kimi坐在觀眾席看爸爸的演出，儘管戴著口罩只露出雙眼，仍能看出帥氣臉龐，完美繼承父母的高顏值。

如今Kimi 16歲了，近日林志穎在社群曬出兒子參加羽球賽畫面，只見他穿運動服、手持羽球拍，場上跳殺動作俐落帥氣，整體氣質陽光自信，也成功拿下比賽，讓林志穎十分驕傲，妻子陳若儀也曬出印有兒子名字的應援T恤，寫下「proud mama」，對Kimi 的表現感到與有榮焉。現在的Kimi與當年參與「爸爸去哪兒」時的稚嫩模樣形成強烈對比，180公分身形修長也令網友驚呼：「完全認不出！」、「長大變帥了！」、「根本男大十八變」、「一不小心就長成偶像劇男主角等級了！」

林志穎

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