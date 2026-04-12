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睽違7年半 日本聲優天后水樹奈奈返台開唱 藏感人巧合

記者李姿瑩／台北即時報導
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水樹奈奈周末2場演出座無虛席。圖／Hannah Eto (SHERPA+)提供
水樹奈奈周末2場演出座無虛席。圖／Hannah Eto (SHERPA+)提供

日本聲優天后水樹奈奈11、12日在台北國際會議中心舉行《NANA MIZUKI LIVE VISION 2025–2026＋》開唱，兩場共吸引爆滿6千名粉絲，她以中文打招呼「大家好，我是水樹奈奈，我回來了！」，直說相隔多年再來台北「真的很想大家」，近3小時的演出讓粉絲大呼過癮！

演唱會以〈UNLIMITED BEAT〉揭開序幕，水樹奈奈開場火力全開，迅速引爆全場氣氛。距離上次在林口體育館演出已經過了7年半，若回溯到台北專場則是2013年Legacy Taipei以及2014年的天母體育館，水樹奈奈在台上問是否有一路支持至今的粉絲，現場隨即給予熱烈回應，讓她相當開心。

她提到台北是她第一次在日本以外舉辦演唱會的城市，「對我來說是非常特別的存在」。這次適逢出道25周年巡演《LIVE VISION》，在確認要舉行亞洲巡迴時，她第一時間就提出希望能到台北。而抵達當晚看到機場有滿滿的粉絲在等待，她形容「讓我覺得我們是彼此喜歡的」。但也坦言因為疫情的關係，很長一段時間沒辦法過來，其實內心一直有點緊張，「但大家傳達給期待這場演出的心情，所以今天我是帶著滿滿的能量與勇氣站上這個舞台。」

這次巡演設有票選企畫，首場由觀眾票選出的第1名為〈深愛〉。這除了是動畫《WHITE ALBUM》主題曲，她在演唱前也回憶起「在錄製這首歌前，我的父親過世了，所以這首歌也包含了我對父親的思念，而且今天剛好是父親的生日」，謝謝大家能讓她在這一天唱到這首歌，真的感到相當特別。

台北場準備包括安可在內共25首歌曲，演出時間將近3個小時，兩天其中幾首曲目也都有些微不同。穿插出道25年來的多首動畫片頭片尾曲，包括《魔法少女奈葉》系列的〈ETERNAL BLAZE〉、〈BRIGHT STREAM〉，《戰姬絕唱SYMPHOGEAR》系列的〈Exterminate〉、〈Vitalization〉、〈METANOIA〉，以及《BLOOD-C》片尾曲〈純潔Paradox〉。安可更一口氣準備5首安可曲，連唱多首代表作，最後在〈Vitalization〉全場合唱與應援中，為本次《NANA MIZUKI LIVE VISION 2025–2026＋》巡迴畫下完美句點，她也跟歌迷們約定「一定會再回來！」

水樹奈奈周末2場演出座無虛席。圖／Hannah Eto (SHERPA+)提供
水樹奈奈周末2場演出座無虛席。圖／Hannah Eto (SHERPA+)提供

水樹奈奈周末2場演出座無虛席。圖／Hannah Eto (SHERPA+)提供
水樹奈奈周末2場演出座無虛席。圖／Hannah Eto (SHERPA+)提供

水樹奈奈周末2場演出座無虛席。圖／Hannah Eto (SHERPA+)提供
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