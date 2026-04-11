我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區5級火警灌救中 濃煙刺鼻居民不敢開窗

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

曾助推「逐玉」張凌赫 這導演新作展開全台海選

記者趙大智／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張凌赫成了吸睛密碼。圖／摘自微博
張凌赫成了吸睛密碼。圖／摘自微博

娛樂人才平台「拍手Clappin」11日宣布，2026年度旗艦企畫——首部原創音樂豎屏劇「雙重曝光」演員全台海選啟動。本次由「拍手」創辦人吳芮甄領軍，攜手曾執導億萬票房「等一個人咖啡」導演江金霖，江金霖曾助推張凌赫、周雨彤、宋芸樺與禾浩辰等。

拍手創辦人吳芮甄表示：「演員機會缺少，我們必須主動創造更多機會，讓新人有舞台被看見。」2026年更首度對外官宣內容轉型布局，未來在「神秘貴人」支持下，將推動重要轉型計畫，瀚草文創亦全力支持，期望透過資源整合與系統升級，為台灣影視產業帶來全新動能。

此次企畫最大亮點之一，為首度導入華語圈天王天后級音樂IP進行延伸開發，打造台灣首部原創音樂IP豎屏劇，「雙重曝光」目前尚未公開合作音樂人名單，身為拍手股東的瀚草文創創辦人曾瀚賢指出：「面對演藝人才普遍的時代焦慮，台灣影視產業長期缺乏完整的資料庫與培育機制，拍手希望成為穩定且長期的支持系統，讓人才真正被看見。」

監製江金霖表示，豎屏劇正成為逐漸成型的影視新賽道，表演節奏與敘事方式與傳統戲劇有顯著差異，「我們在找能在短時間抓住觀眾的新鮮靈魂」。她也透露，「雙重曝光」的劇本歷經重重篩選與多輪討論，最終被選定啟動開發，而故事原型則來自她20出頭歲時的親身經歷，「當時那些深刻的感受與掙扎，我把它寫成了劇本。」

本次海選已於4月展開，橫跨北中南招募新銳與素人演員，預計增加千名會員並創造百名以上影視就業機會，從資料庫、內容開發到實戰培育，「拍手」正全面串接產業鏈，打造台灣影視人才養成的新引擎。報名詳情可上「拍手Clappin」官方網站查詢。

全新豎屏劇計畫「雙重曝光」監製江金霖。 圖／拍手Clappin 提供
全新豎屏劇計畫「雙重曝光」監製江金霖。 圖／拍手Clappin 提供

「拍手」創辦人吳芮甄（中）擔任選角指導作品「我是自願讓他殺了我。 圖／拍手Cla...
「拍手」創辦人吳芮甄（中）擔任選角指導作品「我是自願讓他殺了我。 圖／拍手Clappin 提供

張凌赫

上一則

周湯豪自爆曾和「麥可傑克森」同台 8歲時夢幻合體演出

延伸閱讀

周湯豪自爆曾和「麥可傑克森」同台 8歲時夢幻合體演出

周湯豪自爆曾和「麥可傑克森」同台 8歲時夢幻合體演出
張凌赫新劇「這一秒過火」未播先熱 3大看點「虐戀天花板」

張凌赫新劇「這一秒過火」未播先熱 3大看點「虐戀天花板」
原本想當公務員…張凌赫叛逆轉型走上演員路

原本想當公務員…張凌赫叛逆轉型走上演員路
李連杰進軍短劇：打造功夫短劇宇宙 助年輕人圓夢

李連杰進軍短劇：打造功夫短劇宇宙 助年輕人圓夢

熱門新聞

清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

2026-04-08 10:50
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
方文琳久違在節目上獻唱。(民視提供)

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

2026-04-03 20:57
徐冬冬有「第一美胸」封號。圖／摘自微博

「中國第一美胸」遭傳豪門婆媳不和 親揭家世差距

2026-04-05 11:36

超人氣

更多 >
7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄
他自製淘米水肥料「養遍各類蔬菜花卉」 加一物保證不臭

他自製淘米水肥料「養遍各類蔬菜花卉」 加一物保證不臭
紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效

紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效
梅蘭妮亞突與艾普斯坦切割 他嘲諷：完全是胡說八道

梅蘭妮亞突與艾普斯坦切割 他嘲諷：完全是胡說八道
馬斯克砲轟紐森1200億高鐵計畫：只用5%預算可完成

馬斯克砲轟紐森1200億高鐵計畫：只用5%預算可完成