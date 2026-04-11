曾助推「逐玉」張凌赫 這導演新作展開全台海選

張凌赫成了吸睛密碼。圖／摘自微博

娛樂人才平台「拍手Clappin」11日宣布，2026年度旗艦企畫——首部原創音樂豎屏劇「雙重曝光」演員全台海選啟動。本次由「拍手」創辦人吳芮甄領軍，攜手曾執導億萬票房「等一個人咖啡」導演江金霖，江金霖曾助推張凌赫 、周雨彤、宋芸樺與禾浩辰等。

拍手創辦人吳芮甄表示：「演員機會缺少，我們必須主動創造更多機會，讓新人有舞台被看見。」2026年更首度對外官宣內容轉型布局，未來在「神秘貴人」支持下，將推動重要轉型計畫，瀚草文創亦全力支持，期望透過資源整合與系統升級，為台灣影視產業帶來全新動能。

此次企畫最大亮點之一，為首度導入華語圈天王天后級音樂IP進行延伸開發，打造台灣首部原創音樂IP豎屏劇，「雙重曝光」目前尚未公開合作音樂人名單，身為拍手股東的瀚草文創創辦人曾瀚賢指出：「面對演藝人才普遍的時代焦慮，台灣影視產業長期缺乏完整的資料庫與培育機制，拍手希望成為穩定且長期的支持系統，讓人才真正被看見。」

監製江金霖表示，豎屏劇正成為逐漸成型的影視新賽道，表演節奏與敘事方式與傳統戲劇有顯著差異，「我們在找能在短時間抓住觀眾的新鮮靈魂」。她也透露，「雙重曝光」的劇本歷經重重篩選與多輪討論，最終被選定啟動開發，而故事原型則來自她20出頭歲時的親身經歷，「當時那些深刻的感受與掙扎，我把它寫成了劇本。」

本次海選已於4月展開，橫跨北中南招募新銳與素人演員，預計增加千名會員並創造百名以上影視就業機會，從資料庫、內容開發到實戰培育，「拍手」正全面串接產業鏈，打造台灣影視人才養成的新引擎。報名詳情可上「拍手Clappin」官方網站查詢。

全新豎屏劇計畫「雙重曝光」監製江金霖。 圖／拍手Clappin 提供