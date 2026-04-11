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周湯豪自爆曾和「麥可傑克森」同台 8歲時夢幻合體演出

記者廖福生／即時報導
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周湯豪分享自己與麥可傑克森的淵源。圖／摘自IG
周湯豪分享自己與麥可傑克森的淵源。圖／摘自IG

周湯豪近期接下「麥可傑克森」電影的台灣宣傳大使，他受訪分享自己對麥可傑克森的深刻記憶，以及這位流行樂之王對他音樂創作與舞台觀念的影響。周湯豪回憶起，自己8歲時曾有機會參與和麥可傑克森一起同台演出的活動。雖然實際與偶像互動的時間非常短暫，但第一次在舞台上見到麥可的瞬間，仍讓他印象深刻。

他表示，當時年紀還小，對於舞台規模與燈光效果感到十分震撼，加上麥可傑克森本身就是他最熟悉、最喜歡的歌手，因此那一刻的感受至今難忘。周湯豪也分享，媽媽比莉姐同樣是麥可傑克森的忠實粉絲，母子倆私下也常一起聽歌、唱跳，兩人特別喜歡「Rock With You」與「Scream」，是他從小聽到大的經典曲目，也成為彼此共同的音樂記憶。

談到麥可傑克森所帶來的影響，周湯豪認為，他不只是影響一位歌手，而是影響了整個世代的音樂人。他指出，即便對麥可並不特別熟悉，但許多現代歌手的表演與音樂風格，多多少少都曾受到麥可的啟發，「很多人都是麥可傑克森的」『小孩』，不論是唱歌還是舞蹈，他影響的是好幾個世代」。

周湯豪最欣賞麥可整體的個人風格，以及他一生對藝術的要求與投入，不只是侷限於單一舞步或造型。若要推薦年輕世代認識麥可傑克森，他特別點名「Rock With You」和「Remember the Time」，這兩首歌對很多喜歡麥可的人來說，或許不是第一時間會講出的 TOP ONE 經典代表作，但卻是他特別有感覺的作品。

他說: 「『Remember the Time』的MV在當年是非常前衛、也非常具開創性的作品，而我接觸麥可傑克森的方式，也正是透過 MTV 音樂頻道去接觸和吸收他的作品。那個時期的曝光量非常多，也因此深深影響了我對音樂、視覺與表演之間關係的理解，對我來說是一個很自然、也很直接的過程。」

電影「麥可傑克森」講述麥可傑克森在音樂之外的人生旅程，從他以傑克森五人組主唱之姿被發掘出驚人天賦的那一刻起，直到他成為一位極具遠見的藝人，他以無窮無盡的創作能力激勵自己成為全世界最偉大的娛樂巨星。這部電影同時呈現麥可傑克森舞台之外的真實人生，並且重現他早期個人演藝生涯中最具代表性的經典表演，這部電影為觀眾提供最貼近的視角，以前所未見的方式窺探這位流行天王的內心世界。他的故事就此展開。本片將於4月22日在台上映。

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