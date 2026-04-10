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從抗拒到淪陷「21世紀大君夫人」邊佑錫曝IU 1暖舉變鐵粉

記者梅衍儂／即時報導
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邊佑錫（左）和IU合作「21世紀大君夫人。圖／Disney+提供
邊佑錫（左）和IU合作「21世紀大君夫人。圖／Disney+提供

韓星IU和邊佑錫合作的新劇「21世紀大君夫人」還未上線就引空降韓國話題榜首。歷經8個月的拍攝，邊佑錫受訪時特別感謝IU的照顧，透露在演出情緒張力較高的場面時，「即使攝影機沒有拍到她，她仍在一旁給我100%的情緒、幫助我更快進入狀態」，他原本就是IU粉絲，直呼：「合作之後真的變成超級鐵粉了！」

IU去年在夯劇「苦盡柑來遇見你」命運多舛，這一次搖身一變飾演俏皮聰慧的財閥CEO，和「大君」邊佑錫展開一場浪漫戀愛，她為了嫁入皇室不斷逗弄、試探高冷的邊佑錫，IU表示自己的角色一開始超有攻擊性，對方很想推開她，更笑認：「我從沒演過如此執著的角色。」她也談到，拍攝過程中自己真實性格受到角色影響，相似度高達7、80%。

邊佑錫前年因戲劇「背著善宰跑」竄紅，成功從模特兒轉型演員。這次他在「21世紀大君夫人」中飾演的「理安大君」擁有皇室身分，卻始終無法出頭。起初對IU的攻勢百般抗拒，之後逐漸淪陷。

日前IU在廣播節目上分享對邊佑錫的印象：「原本只覺得他在電視上看起來帥氣挺拔，實際相處後才發現他真的非常可愛又善良。」她每次受訪都忍不住想跟大家大力宣傳「邊佑錫真的太可愛」。

邊佑錫（右）和IU合作「21世紀大君夫人」還沒開播就話題不斷。圖／Disney+...
邊佑錫（右）和IU合作「21世紀大君夫人」還沒開播就話題不斷。圖／Disney+提供

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