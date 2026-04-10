我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美3月整體通膨急升 但核心CPI平穩

美副總統范斯預期會談有正面成果 但警告伊朗別耍美國

鄧紫棋大巨蛋二唱 曝「泡沫」難忘19歲情傷 過15年終發聲

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄧紫棋在台北大巨蛋連開4天演唱會。圖／LIVE NATION TAIWAN提供
鄧紫棋在台北大巨蛋連開4天演唱會。圖／LIVE NATION TAIWAN提供

鄧紫棋今（10）晚迎來台北大巨蛋第二場演唱會，前一天她在安可橋段唱經典歌「泡沫」時，突然感性剖白，回憶「泡沫」是19歲在紐約寫下的歌，當時覺得「愛情就像泡沫，一戳就破」，但15年後再唱卻有不同感受，直言「我發現了其實現實是反過來的」。

「泡沫」一曲搭配8顆巨型透明飛行球在空中緩緩漂浮，搭配紫色煙霧與泡泡特效，整個畫面夢幻到像電影場景。鄧紫棋現在與男友穩定交往中，她認為在現實生活中，只要有愛就夠，不忘鼓勵現場歌迷，「我希望無論你們遇到怎樣多的困難，什麼樣讓你覺得過不去的東西。我們只要記住愛就對了」。

演唱會開場即展現震撼的視覺體驗，全屏巨幕橫跨大巨蛋兩翼，磅礡聲響伴隨螢幕緩緩開啟，鄧紫棋以女王之姿踏上極具威嚴的「機械巨獅」登場，開場曲「摩天動物園」在交織的燈光矩陣中散發震懾人心的氣勢，瞬間點燃現場沸騰氣氛。

演唱會採用全屏巨幕將視覺張力延伸至場館兩側，巨型LED不僅是影像載體，更是串聯整場演唱會敘事靈魂的核心；隨著每首曲目的編排，螢幕呈現出極具沉浸感的聲光包裹感，讓全場觀眾彷彿被捲入「GLORIA」的故事之中。

她今再度用台語打招呼「我洗鄧紫棋。」笑說今天終於把自己名字講對了，因為她的台語老師張芸京也在現場。她昨天台語說到一半就卡詞，今天她痛定思痛，「昨天晚上結束了以後，我一直在就是刷網上不同的視頻，然後我看到歌迷朋友、媒體朋友啊 ，好多人都在轉發我昨天說台語的視頻，我覺得好丟臉啊」。鄧紫棋一臉懊惱：「我就講4句話 ，然後卡頓那麼久。所以我以免今天出現卡頓，我就只講一句，『台北，哩厚』！」

香港歌手鄧紫棋在台北大巨蛋舉辦「I AM GLORIA 2.0」演唱會，她站在巨...
香港歌手鄧紫棋在台北大巨蛋舉辦「I AM GLORIA 2.0」演唱會，她站在巨型獅子道具上演唱「摩天動物園」開場。（取材自Live Nation Taiwan，中央社傳真）

鄧紫棋

上一則

人神共憤…加害者拍片自首認了活活打死韓導演

延伸閱讀

鄧紫棋大巨蛋披婚紗蹲地大哭 粉絲心疼 一原因破涕為笑

鄧紫棋大巨蛋披婚紗蹲地大哭 粉絲心疼 一原因破涕為笑
上海16歲癱女「誤買」鄧紫棋演唱會票 能否退款掀熱議

上海16歲癱女「誤買」鄧紫棋演唱會票 能否退款掀熱議
鄧紫棋台上突爆淚…披婚紗蹲地大哭 超心疼畫面曝光

鄧紫棋台上突爆淚…披婚紗蹲地大哭 超心疼畫面曝光
蔡琴「不要告別」巡演到康州 數千歌迷同唱經典歌曲

蔡琴「不要告別」巡演到康州 數千歌迷同唱經典歌曲

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
泰國女星Christine Michalsky決定站出來透露一切，希望不要再有受害者。(取材自Instagram)

泰女星倒臥家中求救 被救護員性侵拍裸照 驚悚細節公開

2026-04-02 02:22
方文琳久違在節目上獻唱。(民視提供)

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

2026-04-03 20:57
「冰湖重生」黃楊鈿甜飾演女主角「楚喬」。圖／愛爾達電視 提供

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

2026-04-08 10:50
《逐玉》中的武安侯（上圖）與電視劇《楚漢傳奇》中的項羽（下圖）。(取材自微博)

對比粉底液將軍 何潤東「滄桑霸王」翻紅 獲邀亮相蘇超

2026-04-03 14:36

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...