鄧紫棋大巨蛋二唱 曝「泡沫」難忘19歲情傷 過15年終發聲

鄧紫棋在台北大巨蛋連開4天演唱會。圖／LIVE NATION TAIWAN提供

鄧紫棋 今（10）晚迎來台北大巨蛋第二場演唱會，前一天她在安可橋段唱經典歌「泡沫」時，突然感性剖白，回憶「泡沫」是19歲在紐約寫下的歌，當時覺得「愛情就像泡沫，一戳就破」，但15年後再唱卻有不同感受，直言「我發現了其實現實是反過來的」。

「泡沫」一曲搭配8顆巨型透明飛行球在空中緩緩漂浮，搭配紫色煙霧與泡泡特效，整個畫面夢幻到像電影場景。鄧紫棋現在與男友穩定交往中，她認為在現實生活中，只要有愛就夠，不忘鼓勵現場歌迷，「我希望無論你們遇到怎樣多的困難，什麼樣讓你覺得過不去的東西。我們只要記住愛就對了」。

演唱會開場即展現震撼的視覺體驗，全屏巨幕橫跨大巨蛋兩翼，磅礡聲響伴隨螢幕緩緩開啟，鄧紫棋以女王之姿踏上極具威嚴的「機械巨獅」登場，開場曲「摩天動物園」在交織的燈光矩陣中散發震懾人心的氣勢，瞬間點燃現場沸騰氣氛。

演唱會採用全屏巨幕將視覺張力延伸至場館兩側，巨型LED不僅是影像載體，更是串聯整場演唱會敘事靈魂的核心；隨著每首曲目的編排，螢幕呈現出極具沉浸感的聲光包裹感，讓全場觀眾彷彿被捲入「GLORIA」的故事之中。

她今再度用台語打招呼「我洗鄧紫棋。」笑說今天終於把自己名字講對了，因為她的台語老師張芸京也在現場。她昨天台語說到一半就卡詞，今天她痛定思痛，「昨天晚上結束了以後，我一直在就是刷網上不同的視頻，然後我看到歌迷朋友、媒體朋友啊 ，好多人都在轉發我昨天說台語的視頻，我覺得好丟臉啊」。鄧紫棋一臉懊惱：「我就講4句話 ，然後卡頓那麼久。所以我以免今天出現卡頓，我就只講一句，『台北，哩厚』！」