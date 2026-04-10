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女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

記者梅衍儂／即時報導
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女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Ins...
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

GL泰劇「逆轉時空愛上你」30歲混血女星Christine Michalsky日前自曝遭遇性侵，她因身體不適倒在家中，沒想到救護人員趕到後，竟然沒有立刻救援，而是趁她無力反抗之際性侵得逞。涉案的救護人員已被警方拘捕並認罪，事發當時的監視器畫面也在網路上瘋傳。

Christine上月31日凌晨2時多，因服用抗組織胺藥後呼吸困難，當時她正在與一位朋友通電話，便請朋友協助呼叫緊急救援送她去醫院。隨後一名男性救護員與大樓警衛一起進入她家，她當下覺得頭暈、失去方向感不過意識清醒，一直想睡覺。

該名救護員叫醒她，詢問她是否還好，她點了點頭，接著警衛催促救護員帶她下樓等候救護車，但救護員拒絕。後來警察抵達公寓，因大樓安全管制無法進入她的房間。警衛必須下樓去帶警察上來，於是她與救護員單獨留在房內，沒想到對方竟然對她脫去上衣及長褲進行性侵及猥褻，還拍下照片。

她清楚當時發生的一切，但因為身體狀況而無法抵抗，也擔心若反抗會遭到對方傷害，她表示：「事情發生在我的房間裡，當時我正經歷身體緊急狀況，完全沒有能力保護自己。」

等警衛帶警察上來後，救護員立刻迅速幫她穿好衣服，謊稱她陷入昏迷，正在為她進行心肺復甦術（CPR）急救。

泰國執法部門發現被捕的35歲男性救護員Nikorn，他根本不是正式編制員工，而是一名義工，警方懷疑他利用機制漏洞混入救護隊中犯案。Nikorn聲稱是一時衝動犯案，而受害人Christine的不雅照並未流出，Nikorn將面臨最高10年有期徒刑。

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