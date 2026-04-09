社恐對決…劉冠廷下周見梁朝偉 超焦慮「每天都失眠」

劉冠廷出席ASICS快閃活動。圖／ASICS提供

金馬雙星劉冠廷、王渝萱今天出席運動品牌ASICS快閃活動。劉冠廷即將在下周金馬大師課與影帝梁朝偉 面對面對談，坦言壓力爆表，苦笑直呼「每天都在焦慮這件事」，甚至連日失眠，凌晨4時就起床反覆思考訪綱與提問內容。

劉冠廷形容面對梁朝偉就像站在「寶山」前，「他根本是演員的百科全書，我不知道怎麼翻頁、也不知道該問什麼，真的太難了！」還當場向一旁的王渝萱求救，場面逗趣。

被問到與金馬主持相比哪個更難，劉冠廷笑說還是主持更具挑戰，「畢竟有很多體力活，要面對更多來賓。」相較之下，大師課偏向訪談形式，也有觀眾問題可依循，讓他稍感安心，「至少有一群人在支撐，不至於被這本百科全書壓倒。」老婆孫可芳也提醒他放輕鬆、別想太多，他則自嘲個性容易糾結，「就是會一直想很多。」

劉冠廷更透露，當初接到金馬邀約時一度想婉拒，「心裡一直想『不要吧』」，但他也明白這是難得經驗，心懷感激之餘，壓力卻隨之而來，「責任一到我身上就覺得很重！」王渝萱則透露自己成功報名該場座談，看到與談人是劉冠廷相當驚喜，直呼非常期待。

至於是否準備冷笑話打開以「社恐」聞名的梁朝偉話匣子，劉冠廷笑說自己其實也偏內向。王渝萱鼓勵兩人反而適合這樣的對談氛圍，可以平靜交流。不過劉冠廷仍難掩緊張，「我應該沒辦法很平靜吧，畢竟是神坐在面前」。

劉冠廷(右)、王渝萱合體出席品牌活動。圖／ASICS提供

王渝萱大秀一雙修長美腿。圖／ASICS提供