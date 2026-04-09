坎城影展揭入圍名單 綾瀨遙、松隆子爭影后

「坎城影展」今公布入圍名單。歐新社

第79屆坎城影展 今（9）日晚間公布入圍名單，主競賽部分不見華語作品，反倒是日本 片取得絕佳的成績，共有3部片取得角逐最高榮譽金棕櫚獎的資格，包括是枝裕和「箱子裡的羊」（暫譯）、濱口龍介「突如其來」（暫譯）、深田晃司「Nagi Notes」；另外「哭聲」導演羅泓軫的新片「HOPE」也順利殺入主競賽名單。

是枝裕和執導「箱子裡的羊」由綾瀨遙和日本搞笑藝人大悟演出夫妻，故事描述兩人透過AI技術讓孩子「復活」的故事；濱口龍介「突如其來」則講述一位日本劇場導演與一位法國養老院院長，因病痛與死亡議題而建立聯繫的經過。電影採取國際合製模式，由法國、日本、德國與比利時共同出資製作。

而國際名導深田晃司的新片「Nagi Notes」，找來松隆子主演，這是兩人首度合作。劇情描述兩位女藝術家（松隆子、石橋靜河）因創作相遇、相知的故事。電影歷時9年籌製，最後選定在岡山縣凪町一家非常美麗的美術館完成拍攝，這也是深田晃司首部晉級坎城影展主競賽的電影。

值得一提的是，全智賢、池昌旭主演喪屍片「群體」也入圍午夜展映單元，該片由「屍速列車」導演延尚昊執導。另外黑澤清的新片「黑牢城」則是入選坎城首映單元，該片由本木雅弘、小田切讓演出，是黑澤清首度挑戰時代劇作品。第79屆坎城影展將於2026年5月12日至5月23日登場。

是枝裕和「箱子裡的羊」故事描述兩人透過AI技術讓孩子「復活」的故事。圖／摘自網路

濱口龍介的新片「突如其來」殺進主競賽單元。圖／摘自網路