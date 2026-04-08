曾志偉告已故製片未還巨款 2審判邱瓈寬須付190萬美元

曾志偉。圖／本報系資料照

香港 藝人曾志偉指控已故製片、邱瓈寬恩師裴祥泉生前借款發行新片，卻未依約清償，裴逝世後也未收到款項，提告要求裴的3名兄弟姊妹自遺產範圍內連帶返還5700萬元(新台幣，下同，約190萬美元)，一審判曾敗訴，二審逆轉判手足應給付全額，判決被最高法院廢棄發回更審，曾另行追加遺囑執行人邱瓈寬為被告，台灣高等法院今判決邱瓈寬應給付5700萬元，可上訴。

曾志偉提告主張，他先前與裴祥泉合作「大頭兵」等8部電影，裴祥泉曾約定將合作發行8部電影的盈餘分配給他，裴拿到收益後，1999年4月12日簽借據、本票向他借用分潤款項4000萬元繼續發行新片，但裴未清償並繼續積欠他的演出酬勞，2003年3月18日再簽借據、本票換約，總計共借款5700萬元；裴祥泉過世後，積欠的款項至今沒有償還，而3名手足是裴的法定繼承人，因此提告要求3人在裴的遺產範圍內返還借款。

一審認為曾志偉雖提出借據為證，但僅能證明裴祥泉有在借據上簽名，曾仍須舉證雙方有成立消費借貸、盈餘分配等要件，但曾並未舉證，且調閱曾的出入境紀錄，1999年4月12日、2003年3月18日借據簽立時，曾並未入境台灣，一審判曾敗訴。

二審認定曾、裴雙方確實有委任關係，約明由裴代曾收款、負責處理後續事務，認定裴有5700萬沒還，曾依法有權請求交付，而裴的全體繼承人都沒拋棄繼承，自裴祥泉死亡時起，繼承人即應繼受裴非專屬一身的權利、義務，判決手足應給付5700萬元。

案件上訴後，最高法院認為裴祥泉遺囑指定邱瓈寬為遺囑執行人，而與遺囑有關的遺產涉訟，訴訟實施權應歸屬於遺囑執行人，並以遺囑執行人為原告或被告，當事人才適格，因此廢棄發回更審。

曾志偉於更一審追加邱瓈寬為被告，並主張邱女應在遺產範圍內給付5700萬元；高院更一審根據證人證述、本票、借據等資料，認定裴祥泉確實有簽立借據和本票給曾，雙方存有委任契約，並確認金額為5700萬元。

更一審認為遺囑執行人有管理遺產並執行必要行為的職務，且裴祥泉的遺囑也有記載「…在我離開之後，將我所有的動產及不動產都給…要記得還給朱延平跟曾志偉…讓邱瓈寬為遺囑執行人」等語，且雙方都不爭執遺囑真實性，因此判決邱瓈寬應在遺產範圍內給付曾5700萬元。