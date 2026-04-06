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26歲短劇女神引退 公開「AI取代真人」殘酷真相

記者陳慧貞／即時報導
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短劇女神田園宣布引退。圖／摘自微博
短劇女神田園宣布引退。圖／摘自微博

26歲「短劇女神」田園出道3年拍超過30部短劇，正當人氣逐步起飛之際，近日她拋出震撼彈，宣布正式退出短劇圈。她日前在微博發出長文，感慨隨著AI技術介入演藝產業，演員價值取決於粉絲數與流量，而非演技實力，令她感到身心俱疲決定引退。

田園3年前以自由演員身分進入短劇行業，堅信只要傾盡心力專注於表演，做好演員本分，戲外，她不做個人帳號、不直播、不蹭熱度，更不跳手勢舞，「只守著這一方小小的表演天地，覺得這樣就夠了」。

但隨著AI技術介入演藝產業，逐漸取代真人演出，田園感嘆：「頭部演員被吹捧，低價演員被壓榨，像我這樣不願低頭、不願迎合，不願把自己變成數據和商品的，就懸在了半空中，高不成、低不就，曾經的一腔熱血，在看清規則之後，變成了深深的悲涼。」。

田園透過微博發文，字裡行間盡是對行業現況的失望，不願在混濁中扭曲自己，不想為五斗米折腰，她說：「為了生活，把愛的東西變成交易籌碼，那這份還是當初的愛嗎？」選擇退出短劇圈，「不是因為不愛演戲了，是因為太愛了，愛到不願讓它蒙塵，與其在這個被流量和數據定義的體系裡，一點點磨損掉初心，不如在它最完整的時候，親手把它封存起來」。

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