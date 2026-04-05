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目睹好友墜樓 黃嘉千崩潰「來不及阻止的懊悔」

記者陳慧貞／專訪
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黃嘉千演出音樂劇「你好，我是接體員」。記者陳慧貞／攝影
黃嘉千演出音樂劇「你好，我是接體員」。記者陳慧貞／攝影

黃嘉千接演全民大劇團音樂劇「你好，我是接體員」，該劇以殯儀館為故事背景、以生死告別為主題，她回憶起年輕時的一段往事，親眼目睹好友墜樓，來不及阻止的懊悔，令她內心遭受巨大衝擊與創傷，事隔好幾年，她甚至不願經過事發地，只覺得記憶開關一被打開，當時畫面歷歷在目。

當年，黃嘉千才19、20歲，有天得知朋友因感情因素想不開，她心急帶著另一名朋友前往勸說安慰，到達友人住處進門就發現對方已坐在窗邊，黃嘉千說，當時自己太年輕，完全不知如何面對，只能無助地站在一旁，趁朋友不注意出門借電話報警，恰巧碰到的鄰居就是警察，沒想到一進門就見友人幽幽一句：「我想，你們沒有話要跟我說了吧」說完從10多層樓高墜下，黃嘉千說：「我只聽到那名警察『啊』大叫一聲，茫然跟著上救護車後，還聽得到朋友的喘息聲。」經過數日搶救，最終朋友還是走了，她翻找其家人聯絡方式，發現對方留下遺書，才知朋友「死意甚堅」。

那年的告別，目睹朋友放棄人生，給黃嘉千的衝擊之大難以承受，「那是第一次真正體會到生命如此脆弱，人的力量非常有限」被問起關於未來的安排，她說：「下一秒會發生什麼事，沒有人知道，又該如何安排呢？」只有愛惜自己、珍惜別人，「活在當下」才能好好告別。

「你好，我是接體員」距離首演時隔5年再搬演，黃嘉千是這次巡演新加入的演員，也是團長謝念祖在歷經10多次的邀後成功合作，她說，過去因檔期總是無法配合，這回有時間，連角色都沒問就答應。誰知，接下角色後，黃嘉千才知需接受舞蹈和台語考驗，笑說：「當年我是玉女歌手，哪裡需要唱跳？」於是出現「同手同腳」舞姿，經過反覆練習才突破舞蹈關卡，而台語不輪轉，黃嘉千背台詞如背歌詞，以字義聯想方式背誦，也能倒背如流。

音樂劇「你好，我是接體員」4/10於新竹縣政府文化局演藝廳，4/25台南文化中心、7/18高雄衛武營國家歌劇院、8/14台中國家歌劇院大劇院、9/25至9/27台北表演藝術中心演出，購票請洽OPENTIX售票網。

黃嘉千對於未來沒有多做安排，只想過好每一天。記者陳慧貞／攝影
黃嘉千對於未來沒有多做安排，只想過好每一天。記者陳慧貞／攝影

黃嘉千演出音樂劇「你好，我是接體員」原是歡樂擔當，但真實生活卻有段難忘的往事。記...
黃嘉千演出音樂劇「你好，我是接體員」原是歡樂擔當，但真實生活卻有段難忘的往事。記者陳慧貞／攝影

黃嘉千目睹友人猝逝，內心遭受巨大衝擊與創傷。記者陳慧貞／攝影
黃嘉千目睹友人猝逝，內心遭受巨大衝擊與創傷。記者陳慧貞／攝影

黃嘉千排練音樂劇「你好，我是接體員」。圖／全民大劇團提供
黃嘉千排練音樂劇「你好，我是接體員」。圖／全民大劇團提供

黃嘉千

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