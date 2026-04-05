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男神級新星誕生 合作梁朝偉「你是不會當樹嗎」演技獲讚

記者陳穎／即時報導
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年輕男星恩佐布魯姆(右)幸運搭上梁朝偉主演的「你是不會當樹嗎」選角末班車。圖／海...
年輕男星恩佐布魯姆(右)幸運搭上梁朝偉主演的「你是不會當樹嗎」選角末班車。圖／海鵬提供

德國新生代男星恩佐布魯姆近日受德國電影協會邀請，出席「與德國電影人面對面」（FACE TO FACE WITH GERMAN FILMS）活動，正式成為德國新一代電影大使，接棒曾於2016年入選的影后桑德拉惠勒，備受矚目。

恩佐布魯姆近來在新片「你是不會當樹嗎」中，飾演1970年代的大學生「漢內斯」，因受到植物啟發，對生命與情感產生獨特體悟。他在活動中透露，最佩服片中合作的男主角梁朝偉，直言能與對方同台演出深感榮幸。

片中，恩佐布魯姆暗戀女同學龔杜拉（由Marlene Burow飾演），甚至甘願「當一棵樹」，默默照顧她栽種的天竺葵，把情感寄託於植物之中。一場他為了準時澆水，半夜奔回宿舍的橋段，展現角色純真與執著，也讓觀眾感受到愛情最單純的力量。

現年約30歲的恩佐布魯姆，1996年出生於法國、在德國漢堡長大，精通德、英、法三語，身高188公分的他，早年曾為Versace、Rick Owens、Bottega Veneta與Louis Vuitton等國際品牌擔任模特兒，活躍於巴黎、米蘭、倫敦與紐約時裝週。其後轉戰演員之路，畢業於維也納音樂與表演藝術大學戲劇學院，並曾登上知名的維也納城堡劇院舞台。

2023年，他憑藉亞馬遜原創影集嶄露頭角，榮獲德國「新面孔獎」最佳新演員肯定，聲勢迅速攀升。今年除有兩部Netflix電影即將推出外，在「你是不會當樹嗎」中的細膩演出也獲得國際影評肯定，被譽為德國最具潛力的新生代演員之一。

該片由柏林金熊獎名導Ildikó Enyedi執導，原為替梁朝偉量身打造角色，但「天竺葵男孩」一角歷經一年尋覓未果，直到開拍前才由恩佐布魯姆成功入選。導演更以16mm彩色底片捕捉他獨特的青澀氣質，與梁朝偉形成截然不同的角色魅力。

「你是不會當樹嗎」以一棵百年銀杏樹為主軸，串聯1908年、1972年與2020年三個時代的故事，探討人類與自然之間的情感連結，將於4月17日全台上映。

恩佐布魯姆電影「你是不會當樹嗎」受到植物觸動, 可愛的演出獲國際影媒盛讚是「物種...
恩佐布魯姆電影「你是不會當樹嗎」受到植物觸動, 可愛的演出獲國際影媒盛讚是「物種之間的最浪漫傳遞」。圖／海鵬提供

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