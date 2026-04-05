我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

華人中籤奧運門票卻難買得起 隱藏費用高達24%

歷任舊愛全被媽打槍 吳申梅嫁富商總裁內幕曝光

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳申梅(右)跟老公Eric常常旅行吃美食。圖／喜上梅梢娛樂提供
吳申梅(右)跟老公Eric常常旅行吃美食。圖／喜上梅梢娛樂提供

台灣歌手吳申梅結婚3年多，和總裁老公Eric感情如膠似漆，並獲得老公與其他投資人支持，成立「喜上梅梢」娛樂公司，成為夫婦愛的結晶。然而兩人起初瞞著吳申梅的媽媽瑪莉姐，偷偷交往多時，事後Eric成為瑪莉姐唯一點頭過關的人，對女婿讚不絕口，也讓吳申梅放心出嫁。

吳申梅親自參與詞曲創作，新歌「外家」以嫁作人妻後的心情為創作核心，也透過細膩情感詮釋跟娘家之間的連結。她跟媽媽無話不談，笑稱自己很愛韓星Rain，跟媽媽分享後常一起追星、看劇，歷任交往對象也沒隱瞞，全會向媽媽報備，然而每次答案如出一轍，媽媽總回她「這個不好、那個不要」。

瑪莉姐的意見對她格外重要，因此漸漸地少談戀愛，後來經友人介紹認識Eric，交往後遇到疫情攪局，雖然分隔兩地，但心緊緊繫在一起。回首當時，吳申梅說視訊通話比真正見面的時間還多，但感情不受影響，直至疫情趨緩，在香港從事旅遊科技業的Eric第一時間撲台追愛，瑪莉姐見到面只說「妳偷交男友這麼久」。

兩人獲得媽媽的支持繼續交往，談到Eric之所以過關，吳申梅笑虧媽媽「她喜歡帥哥啊」，後解釋Eric外表帥氣，看起來愛玩又花心，但對她很癡情，「媽媽知道他對我很好，還誇他很老實」。兩人婚後不會過度干涉工作，成為彼此的支柱，而讓瑪莉姐最開心的是女兒常在娘家，吳申梅笑說「其實這才是Eric過關的主因」。

吳申梅(左)和老公Eric於公於私總黏踢踢。圖／喜上梅梢娛樂提供
吳申梅(左)和老公Eric於公於私總黏踢踢。圖／喜上梅梢娛樂提供

上一則

「陽光女子合唱團」遭中國矮化爭議 金馬影帝張震這樣說

下一則

男神級新星誕生 合作梁朝偉「你是不會當樹嗎」演技獲讚

延伸閱讀

「中國第一美胸」遭傳豪門婆媳不和 親揭家世差距

「中國第一美胸」遭傳豪門婆媳不和 親揭家世差距
錄影倒地口吐白沫…張文綺淚憶起乩「把自己打到全身血」

錄影倒地口吐白沫…張文綺淚憶起乩「把自己打到全身血」
周杰倫下跪求婚昆凌畫面曝光 超夢幻婚禮現場藏了10年

周杰倫下跪求婚昆凌畫面曝光 超夢幻婚禮現場藏了10年
游鴻明29年婚姻不藏了 空姐愛妻首曝光 遇強震險生離死別

游鴻明29年婚姻不藏了 空姐愛妻首曝光 遇強震險生離死別

熱門新聞

席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
泰國女星Christine Michalsky決定站出來透露一切，希望不要再有受害者。(取材自Instagram)

泰女星倒臥家中求救 被救護員性侵拍裸照 驚悚細節公開

2026-04-02 02:22
Lisa將在賭城開唱。(路透資料照)

K-POP史上第一人 Lisa宣布拉斯維加斯駐唱

2026-03-30 20:03
方文琳久違在節目上獻唱。(民視提供)

60歲玉女歌手狀態曝光 重出江湖還是美成這樣

2026-04-03 20:57
湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46

超人氣

更多 >
川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

川普激動證實救出F-15飛官 數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動

美軍營救失聯F-15飛官內幕曝光 特種部隊已撤離伊 川普全程緊盯行動