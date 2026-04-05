歷任舊愛全被媽打槍 吳申梅嫁富商總裁內幕曝光

吳申梅(右)跟老公Eric常常旅行吃美食。圖／喜上梅梢娛樂提供

台灣歌手吳申梅結婚3年多，和總裁老公Eric感情如膠似漆，並獲得老公與其他投資人支持，成立「喜上梅梢」娛樂公司，成為夫婦愛的結晶。然而兩人起初瞞著吳申梅的媽媽瑪莉姐，偷偷交往多時，事後Eric成為瑪莉姐唯一點頭過關的人，對女婿讚不絕口，也讓吳申梅放心出嫁。

吳申梅親自參與詞曲創作，新歌「外家」以嫁作人妻後的心情為創作核心，也透過細膩情感詮釋跟娘家之間的連結。她跟媽媽無話不談，笑稱自己很愛韓星Rain，跟媽媽分享後常一起追星、看劇，歷任交往對象也沒隱瞞，全會向媽媽報備，然而每次答案如出一轍，媽媽總回她「這個不好、那個不要」。

瑪莉姐的意見對她格外重要，因此漸漸地少談戀愛，後來經友人介紹認識Eric，交往後遇到疫情攪局，雖然分隔兩地，但心緊緊繫在一起。回首當時，吳申梅說視訊通話比真正見面的時間還多，但感情不受影響，直至疫情趨緩，在香港從事旅遊科技業的Eric第一時間撲台追愛，瑪莉姐見到面只說「妳偷交男友這麼久」。

兩人獲得媽媽的支持繼續交往，談到Eric之所以過關，吳申梅笑虧媽媽「她喜歡帥哥啊」，後解釋Eric外表帥氣，看起來愛玩又花心，但對她很癡情，「媽媽知道他對我很好，還誇他很老實」。兩人婚後不會過度干涉工作，成為彼此的支柱，而讓瑪莉姐最開心的是女兒常在娘家，吳申梅笑說「其實這才是Eric過關的主因」。