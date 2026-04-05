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「陽光女子合唱團」遭中國矮化爭議 金馬影帝張震這樣說

記者陳慧貞／即時報導
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張震出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座。記者沈昱嘉／攝影
張震出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座。記者沈昱嘉／攝影

金士傑、張震、賴聲川、丁乃竺5日出席表演工作坊舉辦「舞台與時間之間──江濱柳的四十年」講座，暢聊創作者與演員在時間流轉中的累積與對話。張震去年以「幸福之路」拿下人生第二座金馬影帝獎座，並接任金馬獎執委會主席，談及近期電影「陽光女子合唱團」領1800萬(新台幣，約60萬美元)補助進軍中國市場卻遭矮化爭議，他建議觀眾回歸作品本身，「看銀幕上最後呈現的成品就好」。

張震曾在電影「沙丘」與「甜茶」提摩西夏勒梅合作，對方日前在奧斯卡頒獎典禮前夕發言「不想從事芭蕾或歌劇工作」，並酸指「沒人在乎的藝術」，爆發失言風波。對此，張震表示：「每種藝術形式都有存在的價值，即便不是當代主流或流行類型，依然會有欣賞與支持它的族群，哪怕它不是現代流行的藝術，我覺得也會有習慣它的人。」

金士傑聊起和林青霞在1992年由賴聲川執導的電影「暗戀桃花源」中的合作，至今印象深刻，看到對方累積多部愛情片的經驗，扮演起「雲之凡」一舉一動都美好到令他歎為觀止，直呼：「她怎麼這樣子走路？每個步伐零失誤，那瞬間我好像不會演戲了。」

張震則笑說當初接演時，以為演10場就結束，沒想到自2021年首演，至今已演出70幾場，即將第三次登台搬演，他形容「江濱柳」浪漫、執著，和自己真實個性正好相反，他笑說：「我常和太太聊家裡的事情，其實家裡一堆問題的，但角色不會說出來，這也是大時代的一個特點吧。」

金士傑出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座。記者沈昱嘉／攝影
金士傑出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座。記者沈昱嘉／攝影

丁乃竺(左起)、金士傑、張震、賴聲川出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十...
丁乃竺(左起)、金士傑、張震、賴聲川出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座。記者沈昱嘉／攝影

丁乃竺(左起)、金士傑、張震、賴聲川出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十...
丁乃竺(左起)、金士傑、張震、賴聲川出席表演工作坊「舞台與時間之間 江濱柳的四十年」講座。記者沈昱嘉／攝影

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