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錄影倒地口吐白沫…張文綺淚憶起乩「把自己打到全身血」

記者李姿瑩／即時報導
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張文綺淚訴過去痛苦回憶。圖／藝起發光X蒙福教會提供
張文綺淚訴過去痛苦回憶。圖／藝起發光X蒙福教會提供

張文綺日前隨「藝起發光」到馬來西亞古晉的蒙福教會，出席「STILL 我在這裡」巡迴音樂會。她上台分享自己從三太子乩身到成為基督徒的轉變過程，幾度崩潰痛哭，忘不了因為特殊體質導致全家痛苦不堪。

張文綺坦言，高中時期因課業與比賽壓力過大，身體開始出現異常，「我常常覺得自己不受控制，整個人很混亂」。在家人與老師的帶領下，她接觸宮廟文化，甚至被認為具有特殊體質，開始參與儀式並成為乩童，「那時候大家都說我有這樣的能力，我也就這樣走進去了」。

然而這段經歷並未讓她獲得平靜，反而讓生活逐漸失控。她回憶曾在攝影棚中突然失去意識、口吐白沫，「我完全不知道自己在做什麼，但醒來之後非常害怕」，也讓家人長期處於擔憂之中。她透露，父親看著她的狀況日益惡化，還在遶境過程中把自己打得渾身是血，爸爸在極度焦慮之下頭髮全白，「他沒有罵我，只是一直勸我回家」。

隨著年齡增長，張文綺逐漸意識到自身狀態的不穩定。後來在朋友邀請下，她首次走進教會。她分享，當時只是單純想尋求平靜，「但在禱告的過程中，我第一次感覺到真正的安穩」。她逐漸遠離過去的生活方式，並在2020年11月受洗成為基督徒，「那一刻我知道，我的人生可以重新開始」。

她也提到，信仰不只改變了自己，也修復了家庭關係，「最感動的是，我的爸爸、媽媽還有弟弟，後來都一起受洗」。她笑說，如今家中不再是爭吵與擔憂，而是彼此陪伴與支持，「我們重新成為一個很溫暖的家」。

張文綺受訪時提到，今年給自己訂下全新目標，打算參加健美模特兒比賽，目前已經開始增肌減脂，期待能在賽場上奪下好成績。

張文綺增重準備參加健美比賽。圖／藝起發光X蒙福教會提供
張文綺增重準備參加健美比賽。圖／藝起發光X蒙福教會提供

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