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新聞街訪路人竟遇上金曲歌后 陶晶瑩驚：記者沒認出來？

記者林怡秀／即時報導
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台視新聞街訪到魏如萱，很自然地把她當成一般路人。圖／摘自Threads
台視新聞街訪到魏如萱，很自然地把她當成一般路人。圖／摘自Threads

電視台新聞常因應時事隨機街訪路人，但有時路人其實並非一般民眾，台視新聞記者日前街訪一名路人，訪問對於外送員因為不爽雨天跑單，竟在客人餐點裡「加料」的看法，Threads上有網友發現該名受訪民眾竟是金曲歌后魏如萱（娃娃），畫面曝光後，還釣出陶晶瑩本人驚呼：「記者沒認出來？！」

新聞畫面中魏如萱頭戴帽球帽、素顏沒打扮，左下角標示「民眾」，她接受記者訪問，微笑表示自己不能接受外送員的惡劣行徑，其實魏如萱4年多前也因為外送員上過新聞，當時她在社群抱怨外送員疑似因為不舒服，在她家門口拉肚子，於是發文宣洩情緒，不料此舉卻引來網友批評，她再度發文反擊，認為任何情緒都不該被壓抑。

如今她被當成一般民眾採訪，談的還是外送員話題，陶晶瑩忍不住留言問：「記者沒認出來？！」，其他網友也覺得不可思議「民眾魏如萱」、「最佳華語歌手為什麼要裝路人」、「訪完要清唱兩句的吧」，最好笑的是，有網友發現台視的晚間新聞已把「民眾」改成「金曲歌后魏如萱」，顯然之前是真的把魏如萱當成路人。

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