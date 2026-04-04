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夏克立前經紀人氣炸反擊 不滿被栽贓「愛不到就毀了他」

記者林怡秀／即時報導
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夏克立在IG回應葛斯齊爆料錄音檔。圖／摘自IG
夏克立在IG回應葛斯齊爆料錄音檔。圖／摘自IG

夏克立近來身陷桃色風波，遭爆料對女粉絲射後不理，資深狗仔葛斯齊在社群公布他和夏克立的對話錄音，指控夏克立想栽贓前經紀人愛不到所以想毀了他，甚至還稱前經紀人和葛斯齊才是一對，夏克立前經紀人今再度反擊，表示自己「很明確的拒絕過夏先生」，稱她和葛斯齊有戀情的說法更是荒謬。

葛斯齊在臉書放出錄影檔，憤怒寫下「你想我和經紀人Serene鬧矛盾，你想栽贓經紀人是愛不到你毀了你，你還大言不殘說經紀人和我是戀人？？？」葛斯齊表示錄音檔一刀未剪，但因為太長，他先釋出前面的24分55秒，「我一天天給大家消化，怎樣的矛盾及謊言大家聽聽就知道，連我都告知手上有明確事證，他依然狡辯」。

夏克立則在IG拍影片回應葛斯齊的錄音檔，他承認錄音檔中的男聲確實是他，但葛斯齊放的錄影檔只有前半段，後半段葛斯齊也附和他，說並不相信爆料女，他不平表示：「我一直很努力工作，為什麼要一直這樣抹黑我？我不是他們口中的那種壞人。」他認為這些指控不僅子虛烏有，更對他的個人名譽造成無法挽回的傷害。

而夏克立前經紀人Serene今早也再度回應，聽到葛斯齊的錄音檔快要吐血，「我跟夏克立先生一直都是經紀人與藝人專業上的合作，從來沒有跨越工作以外的情感。我很明確的拒絕過夏先生」，她並補充：「P小姐聯繫我的時候，我從來沒有說過跟夏克立先生在交往，一切都是夏先生在亂說，自行其是，除了P小姐跟我抱怨他的惡行，還有A小姐，夏先生你傳了不雅照給人家，難道沒有嗎？」

Serene隔空向夏克立喊話：「夏克立先生，在娛樂圈你一直沒辦法重啟事業不是沒原因，知道你真面目的人不少，在你最落魄潦倒時，是你求我當你的經紀人的，你都承認在最低潮的期間，我幫了你很多，你對我的惡意詆毀，愛撒謊，操控人心，無中生有的惡習， 夠了沒？」

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