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哈利梅林甩30公斤體重 性虐床戰史柯斯嘉親密戲獲好評

記者廖福生／即時報導
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英國男星哈利梅林（Harry Melling）近年來急甩30公斤演出性虐愛情片「...
英國男星哈利梅林（Harry Melling）近年來急甩30公斤演出性虐愛情片「後座力」（Pillion）。圖／海鵬影業提供

英國男星哈利梅林（Harry Melling）近年來急甩30公斤演出性虐愛情片「後座力」（Pillion），瘦削體態與演技轉變均引發熱烈討論。減肥成功的他，不再是「哈利波特」系列電影惹人討厭的「惡霸胖表哥」，反以帥氣型男引起驚豔。

有趣的是，哈利梅林在新片「後座力」中和「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgård）多場口交性虐戲讓人驚掉下巴，兩人除主奴關係傳神動人，露骨的性愛場面和狂野的服裝，去年坎城影展首映，就獲得觀眾長達8分鐘的熱烈鼓掌，紛紛讚不絕口。

1989年出生於倫敦的哈利梅林，外公是英國知名演員派屈克特勞頓（Patrick Troughton）。梅林早年活躍於劇場界，後來轉戰大銀幕，出演「哈利波特」系列「達力德思禮」一角，以「惡霸胖表哥」形象深植全世界影迷心中。

哈利梅林也曾演出柯恩兄弟執導的「西部老巴的故事」（The Ballad of Buster Scruggs），亦曾與克里斯汀貝爾（Christian Bale）共同主演Netflix電影「淡藍之眸」，獲國際影媒讚嘆「巔峰級的演出」。「後座力」是他大膽轉型的新作，令國際影壇大為驚豔。

哈利梅林在新片「後座力」飾演溫暖熱忱、隨遇而安的壁花男孩「科林」，因為愛上俊帥的重機騎士「雷」（亞歷山大史柯斯嘉 飾）而陷入無法自拔。哈利梅林第一次讀到劇本時「瞬間著迷」，為該片大膽放肆、真誠細膩的愛情故事所感到興奮，立刻答應演出。

為演出該角色，哈利梅林不僅全心投入，更勤練合唱、學習摔角，甚至不惜剃光頭髮演出。性格膽怯、卻為愛固執，細膩的表演層次，精準傳達出該角色的哀憐感，讓觀眾視線很難從他身上移開，連和他演出親密口交戲的史柯斯嘉都充滿盛讚和信任，「我們是一起走過來的」。

有趣的是，對哈利梅林來說，演出「後座力」最難的不是口交戲，而是坐在重機後座的飆車戲「真的滿恐怖的」，甚至讓他不敢上座。重機騎士們於是教他撇步，「把自己當成一袋馬鈴薯就行了」，才讓他掌握住竅門，享受被載來載去的飆風快感。電影「後座力」將於4月30日在台上映。

哈利梅林在電影「後座力」中被當「一袋馬鈴薯」。圖／海鵬影業提供
哈利梅林在電影「後座力」中被當「一袋馬鈴薯」。圖／海鵬影業提供

哈利梅林在新片「後座力」飾演壁花男孩，愛上重機騎士無法自拔。圖／海鵬影業提供
哈利梅林在新片「後座力」飾演壁花男孩，愛上重機騎士無法自拔。圖／海鵬影業提供

Netflix 瑞典 坎城影展

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