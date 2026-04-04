曾沛慈「浪姐7」跌倒又撞麥 李心潔美翻唱「自由」穩到炸

曾沛慈在後台滑倒。圖／摘自YouTube

中國節目「乘風2026」（浪姐7）初舞台直播今（5）第二天登場，第一組對戰是大馬鬼后李心潔對上吳京老婆孫楠；曾沛慈選了上屆「浪姐」的舞蹈總監淡淡來對戰，豈料她準備上場前在後台小滑了一跤，上台表演又不小心敲到麥克風。

曾沛慈以夯曲「一個人想著一個人」和淡淡的舞蹈秀對決，她歌聲相當穩、表現在水準之上，最後以483票對上386票勝出她也直讚對手淡淡很厲害，幽默表示：「看著PK的對手在舞台上，真誠用力展現自己，我還跟著跳，一回神才想到，我選淡淡老師真是不要命了。」

曾沛慈說，第一次接到「浪姐」邀請時覺得很驚訝，也一點都不想放掉這個機會「這是我職業清單裡最想完成的」，對於近年「一個人想著一個人」翻紅，她笑說：「我還是想用作品，再次感動到不認識我的人。」

李心潔則帶來經典曲「自由」，孫楠則是演唱孫燕姿的「逆光」，最後李心潔以485票打敗孫楠的426票，李心潔開心說：「我太熱愛音樂太喜歡舞台了，我在這裡唱沒有比賽、競賽的心情，而是要把正能量送給大家。」

李心潔相當有實力。圖／摘自YouTube