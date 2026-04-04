21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲日本 AV女優清野咲去年10月出道，當時打出「全國芭蕾舞大賽前3名」背景，立刻引發外界關注。原本仍在就讀大學的她，卻因拍片遭到同學向校方告密，不只因此被退學，連父母也得知她的工作內容，讓她一度情緒崩潰。

清野咲近日在社群發長文吐露心聲，坦言這段時間是她人生中「哭得最慘」的一次。她表示，自己原本只是想勇敢追求喜歡的工作，沒想到出道後迅速走紅，也讓校內開始出現各種議論，最後甚至有同學主動向學校告密她拍A片。

她透露，校方不僅找她談話，還聯繫她的父母，讓她在面對家庭壓力時徹底崩潰。對她來說，最難受的不只是外界眼光，而是父母得知後帶來的衝擊與失望，讓她陷入長時間低潮。

在父母與學校雙重壓力下，清野咲坦言，自己曾經認真想過是不是乾脆退出這份工作，但最後她仍選擇堅持下去。她表示，自己其實非常熱愛現在的工作，也不希望未來因為放棄而後悔。

她寫道：「經歷這件事後，我好像已經沒有什麼好怕的了。」如今她也重新整理好心情，準備迎接新的工作與計畫，希望未來能繼續獲得粉絲支持與陪伴。

清野咲打出「全國芭蕾舞大賽前3名」背景。圖／摘自X