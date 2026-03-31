我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：出生公民權不是給中國有錢人的 批大法官「愚蠢」

伊朗總統重申停戰意願 道瓊噴漲逾1000點

閃兵起訴第3波…檢認金鐘視帝狡辯脫罪、態度惡劣 求重刑

聯合報蔣永佑／新北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新北地檢署偵辦閃兵案，今第三波偵結起訴金鐘視帝薛仕凌，檢方認其狡猾脫罪，犯後態度...
新北地檢署偵辦閃兵案，今第三波偵結起訴金鐘視帝薛仕凌，檢方認其狡猾脫罪，犯後態度惡劣，具體求刑2年6月。圖／聯合報系資料照片

新北地檢署閃兵案今第三波偵結，起訴金鐘視帝薛仕凌與閃兵集團首腦「黑哥」陳志明。檢方查出，薛為求脫罪，不僅先收到風聲才出面「假自首」，甚至聯繫不知情劇組顧問醫師為其背書，自行到案後再發布內容不實的新聞稿洗白，被檢察官認定犯後態度惡劣，依妨害兵役治罪條例具體求刑2年6月。

檢察官指出，薛仕凌雖自行到案，真實動機卻為聽聞檢警查緝風聲，擔心遭搜索、拘提，才勉為其難出面。且到案後，薛未如實交代案情避重就輕，對核心犯罪事實矢口否認，顯見並無接受司法偵審真意，與自首要件不符。

更惡劣的是，薛仕凌為求脫罪，竟透過律師私下聯繫吳姓劇組顧問醫師出庭作證，卻刻意隱瞞其曾交付陳志明30萬元閃兵的關鍵事實，企圖利用不知情的專業醫師為他背書。

待完成外界以為的出面自首後，薛仕凌再透過劇組林姓製作人，代擬內容不實的個人聲明，公開謊稱自己雖曾交付金錢給陳男，「然黑哥雖收了錢，卻沒實際提供我任何不法協助的資源，關於被詐騙的部分我沒對外宣張…」

檢察官認為，薛仕凌不僅毫無悔意，還企圖透過媒體公關操作，以不實聲明將挖花錢買通槍手代測的閃兵犯行，粉飾為單純遭到詐騙的被害人。相較於其他涉案役男多能自白坦承犯行，薛不僅耗費司法資源，猶砌詞狡辯、態度惡劣，因此具體求處2年6月徒刑。

閃兵

上一則

「逐玉」迎結局 田曦薇告白「想成為你」張凌赫甜蜜對望

延伸閱讀

半年3度性侵女兒 還捏造假證據抹黑 高雄獸父判刑9年

半年3度性侵女兒 還捏造假證據抹黑 高雄獸父判刑9年
「典芋長」負責人涉詐千萬加盟金 遭檢警拘提羈押

「典芋長」負責人涉詐千萬加盟金 遭檢警拘提羈押
冷眼集／柯文哲速審重判、鄭文燦案仍未結 司法雙標

冷眼集／柯文哲速審重判、鄭文燦案仍未結 司法雙標
急籌3000萬辦保離開北院 沈慶京：對判決感到悲憤

急籌3000萬辦保離開北院 沈慶京：對判決感到悲憤

熱門新聞

湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46
泰勒絲（左）和劉美賢（右）。（美聯社）

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

2026-03-27 17:33
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
Lisa將在賭城開唱。(路透資料照)

K-POP史上第一人 Lisa宣布拉斯維加斯駐唱

2026-03-30 20:03
鄭怡是華語樂壇第一代「學霸歌手」。（星光娛樂提供）

小鮮肉都暈了 資深天后身世曝光 台大畢業超狂

2026-03-23 17:17

超人氣

更多 >
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺
房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機

房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機
美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面
K-POP史上第一人 Lisa宣布拉斯維加斯駐唱

K-POP史上第一人 Lisa宣布拉斯維加斯駐唱