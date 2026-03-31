閃兵起訴第3波…檢認金鐘視帝狡辯脫罪、態度惡劣 求重刑

新北地檢署偵辦閃兵案，今第三波偵結起訴金鐘視帝薛仕凌，檢方認其狡猾脫罪，犯後態度惡劣，具體求刑2年6月。圖／聯合報系資料照片

新北地檢署閃兵 案今第三波偵結，起訴金鐘視帝薛仕凌與閃兵集團首腦「黑哥」陳志明。檢方查出，薛為求脫罪，不僅先收到風聲才出面「假自首」，甚至聯繫不知情劇組顧問醫師為其背書，自行到案後再發布內容不實的新聞稿洗白，被檢察官認定犯後態度惡劣，依妨害兵役治罪條例具體求刑2年6月。

檢察官指出，薛仕凌雖自行到案，真實動機卻為聽聞檢警查緝風聲，擔心遭搜索、拘提，才勉為其難出面。且到案後，薛未如實交代案情避重就輕，對核心犯罪事實矢口否認，顯見並無接受司法偵審真意，與自首要件不符。

更惡劣的是，薛仕凌為求脫罪，竟透過律師私下聯繫吳姓劇組顧問醫師出庭作證，卻刻意隱瞞其曾交付陳志明30萬元閃兵的關鍵事實，企圖利用不知情的專業醫師為他背書。

待完成外界以為的出面自首後，薛仕凌再透過劇組林姓製作人，代擬內容不實的個人聲明，公開謊稱自己雖曾交付金錢給陳男，「然黑哥雖收了錢，卻沒實際提供我任何不法協助的資源，關於被詐騙的部分我沒對外宣張…」

檢察官認為，薛仕凌不僅毫無悔意，還企圖透過媒體公關操作，以不實聲明將挖花錢買通槍手代測的閃兵犯行，粉飾為單純遭到詐騙的被害人。相較於其他涉案役男多能自白坦承犯行，薛不僅耗費司法資源，猶砌詞狡辯、態度惡劣，因此具體求處2年6月徒刑。