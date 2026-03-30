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甜茶女友「夢想豪宅」快完工 12個車庫、雙層衣帽間曝光

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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凱莉珍娜（Kylie Jenner）。（歐新社）
凱莉珍娜（Kylie Jenner）。（歐新社）

凱莉珍娜（Kylie Jenner）的夢想豪宅似乎即將完工。這位億萬富翁近日持續在社群媒體上分享施工進度與房產照片，成功吊足粉絲胃口。

據紐約郵報報導，這項位於Hidden Hills的建案坐落於一座小山丘之上。上周，大量施工車輛進駐現場，工人們正為室內空間進行最後收尾，整體工程已進入尾聲。

主屋面積高達18,000平方英尺，對於現年28歲的凱莉珍娜、她的兩個孩子，以及男友「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）來說，空間可說綽綽有餘。

訪客若想進入，需先經過一條蜿蜒的長車道，並通過嚴密的安檢關卡，私密性與安全性兼具。

整座豪宅規畫相當完整，除主建築外，還包括獨立客房、大型泳池、休閒娛樂區，以及可容納12輛車的車庫，用以停放她價值不菲的豪車收藏。

過去幾個月，凱莉珍娜也不時讓粉絲一窺內部設計細節。她透露將打造一個雙層衣帽間，以容納龐大的服裝收藏；同時也分享了未來鋪設的地板材質，以及戶外精緻的園林景觀規畫。

這位Kylie Cosmetics創辦人早在2020年便以約1,500萬美元購入這塊土地，隨後提交建築計畫，正式啟動這座夢想豪宅的打造工程。

除了這座即將完工的豪宅，凱莉珍娜在洛杉磯也擁有龐大的房地產投資組合。近期，她更積極調整資產配置，接連將多處房產推向市場。

據報導，她近日已將名下兩處洛杉磯房產合計以6,800萬美元出售。

此外，她上周才將位於Hidden Hills、價值約1,600萬美元的「入門級」住宅，以2,000萬美元價格掛牌出售。該物業擁有8間臥室與10間浴室。

而就在幾個月前，她也將位於Holmby Hills的另一棟豪宅，以4,800萬美元的價格上市。

洛杉磯

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