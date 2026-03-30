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他從未拿過金馬 74歲老戲骨坦言：我是表演修行者

記者陳穎／即時報導
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金士傑不在意獎項的肯定。記者王聰賢／攝影
金士傑不在意獎項的肯定。記者王聰賢／攝影

74歲金士傑一輩子都投入演戲，更是很多人的演技老師，他多次入圍金馬和金鐘獎，去年更以「深度安靜」入圍金馬男配角，卻意外地從未拿過獎座。談到「得獎」這件事，金士傑語氣一如既往地淡然，「我其實不在意」。

他強調，得獎當然是好事，「別人得獎，我會鼓掌；我得獎，也會感動」在他看來，藝術本質上難以被比較，「你怎麼把不同性質的表演、不同風格的作品，放在同一個標準上去排名？」他反問。對他而言，表演並不像競技運動，有明確的數據與勝負標準，「不像跑步、游泳，可以用秒數決定高下」。

金士傑用了一個形象的比喻「那就像跑馬拉松的時候，有人遞給你一瓶水、有人拍你一下，給你一點補給，那是一種鼓勵，也是一種溫暖，你會感謝，但你不會因此停下來，也不會因為這瓶水，就認為自己比旁邊的人更厲害」。

這樣的態度，其實與他長年在劇場的養成有關。相較於影視產業，劇場創作往往更純粹，也更少被名利左右。「我們年輕的時候做舞台劇，本來就不是為了出名或賺錢」。

他甚至坦言，自己曾擔任評審，更清楚獎項背後的偶然性。「很多時候，並沒有那麼絕對的標準。」對金士傑而言，創作的意義從來不在於結果，而在過程。「我是在練功的人。」他形容自己像是一個持續修行的表演者，而不是為了獎項而存在的競爭者。

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