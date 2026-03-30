日本偶像私密片外流 未成年玩「全裸野球拳」名單曝光

示意圖。（取自123RF）

日本演藝圈近日再爆爭議醜聞，一段疑似多名偶像私下開趴的影片在社群平台X流出，帳號「@4qaes」發布多位不同團體的藝人涉及未成年飲酒、吸菸，甚至大玩「全裸野球拳」。由於內容敏感且指控嚴重，影片在短時間內即突破7500萬次瀏覽，掀起高度討論。

爆料中直接列出9名藝人，包括鈴木悠仁、鈴木久留美、深田龍生、田口愛佳、浮所飛貴、山根涼羽、元木湧、武藤小麟以及向井地美音，並標註其所屬團體如ACEes、B&ZAI與AKB48等。貼文亦進一步聲稱，深田龍生與向井地美音疑似居住於同一棟大樓，並預告將有更多相關內容曝光。

從流出的畫面可見，多名男女於室內空間聚會互動，其中一名女性疑似飲酒後步伐不穩，需要旁人攙扶；畫面中亦可見疑似飲酒與電子菸使用情形，整體氛圍近似私人派對。不過，由於影片來源、拍攝時間與完整脈絡均未獲證實，外界亦質疑是否經過剪輯甚至為AI生成，真實性仍有待查證。

▲ 影片來源：X平台@4qaes（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

然而在眾多被點名的藝人中，鈴木悠仁已率先出面回應。他發布道歉聲明，坦言「失去了當偶像的自覺」，並對自身輕率行為致歉。由於影片拍攝時間約為2024年9月，當時鈴木悠仁年僅19歲，因此涉及未成年飲酒與吸菸爭議。雖然他對於是否涉及男女親密互動等細節避而不談，但聲明一出等於間接認了有過這段荒唐黑歷史。