張凌赫「菜市場」本名曝光 高顏值學霸曾為女星把出喜脈

張凌赫在「逐玉」中飾演「武安侯」謝征。圖／摘自微博

中國男星張凌赫因演出古裝夯劇「逐玉」人氣飆漲，畢業於南京師範大學的理工學霸背景也再度掀起討論，連秀氣的本名也被挖出來討論，還意外撞名台灣8點檔女星張家瑋，向來自認菜市場名的張家瑋驚喜嗨喊：「張凌赫本名居然是張家瑋，我是本名出道，常常遇到同名同姓直接認親，張家瑋們，集合一下吧！」

張凌赫以「蒼蘭訣」、「雲之羽」、「寧安如夢」、「度華年」等作品迅速累積知名度，近期的古裝劇「逐玉」更為他帶來事業巔峰，出道背景一一被考古，張凌赫本名「張家瑋」曝光，則因「寧安如夢」演員上綜藝節目宣傳，他和女主角白鹿 （原名白夢妍）笑鬧互喊本名而傳出，兩人還傳過在走紅前就交往過，據說為了避嫌，「逐玉」女主角才由白鹿改為田曦薇，不過此為網路傳聞，雙方從未正面證實。

張凌赫是演藝圈中罕見的「高顏值+高智商」代表，為角色做功課更完整體現在作品與現實生活中，曾因在時裝劇「愛你」飾演溫柔中醫師「何蘇葉」，他特別花1個多月時間苦學中醫，研讀「黃帝內經」，還掌握把脈、針灸等技能，沒想到除了戲劇，在綜藝節目也派上用場，曾當場為女演員金靖把出「喜脈」，但顧及好友隱私，他表情複雜未明說，直到下了節目才求證，金靖大方承認：「恭喜你當舅舅了！」應證張凌赫學霸之名非虛名。