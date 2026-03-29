我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李榮浩怒批侵權 單依純按劇本道歉霸榜熱搜

山東入室搶嬰案終審 尋兒17年 1犯住處離他家3分鐘

朱孝天撕「賣情懷F4」標籤 曾志偉嚇一跳：為什麼要來？

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
朱孝天參加「無限超越班4」自稱黑馬。圖／摘自微博
朱孝天參加「無限超越班4」自稱黑馬。圖／摘自微博

朱孝天去年底因缺席演唱會，導致「F4變F3」，期間又自爆「被退出」，引發一連串爭議。最近他宣布參加中綜「無限超越班4」，相關預告片一出，只見他面對鏡頭大手一揮「既要又要」、「賣情懷F4」標籤，更霸氣宣告：「『無限超越班4』，我即是黑馬！」引發關注，令身為節目導師之一的曾志偉直言看到名單有朱孝天也嚇一跳，直言：「為什麼要來？」

「無限超越班」為演員專業藝訓題材的真人秀節目，近日節目前導片釋出，曾志偉、吳鎮宇、郝蕾、劉濤等導師群針對該期演員名單做評論，曾志偉坦言，看到朱孝天出現在名單中相當意外，「我很有興趣知道，朱孝天為什麼要來？」連吳鎮宇也附和，郝蕾則緩頰，建議也許可以等碰到本人再詢問。

有趣的是，當導師群聊到對這一期學員期待時，劉濤直言：「我最怕的是帶著話題來演話題的人，覺得很恐怖。」更放重話：「那種人真的叫沾都別沾！」她雖未點名任何人，但語氣滿是芥蒂，她認為無論演員或網紅，只要在來到節目前就已想好要如何表現，劉濤說：「目的性太強，就不純粹，說話的表情，瞬間就讓人抗拒他的目的性，那一剎那真的是很要命。」郝蕾也認同，自認身為導師：「我很認真地教，他在旁邊演自己的小劇本，是覺得我們智商很低嗎？看不出這些小動作。」從導師群的反應中，節目即將開播，已可預見其中的刀光劍影。

郝蕾擔任「無限超越班4」導師。圖／摘自微博
郝蕾擔任「無限超越班4」導師。圖／摘自微博

曾志偉坦言看到朱孝天的名字嚇一跳。圖／摘自微博
曾志偉坦言看到朱孝天的名字嚇一跳。圖／摘自微博

劉濤擔任「無限超越班4」導師，最擔心「目的性太強」的學員。圖／摘自微博
劉濤擔任「無限超越班4」導師，最擔心「目的性太強」的學員。圖／摘自微博

上一則

單依純攤上事了…李榮浩怒批侵權 她按劇本道歉霸榜熱搜

下一則

Energy唯一未婚 Toro冒出23歲兒子 露面同台日曝光

延伸閱讀

單依純攤上事了…李榮浩怒批侵權 她按劇本道歉霸榜熱搜

單依純攤上事了…李榮浩怒批侵權 她按劇本道歉霸榜熱搜
「轉過身後開始哭」蔡思韵曝婚禮細節 新郎劉俊謙淚崩超慘

「轉過身後開始哭」蔡思韵曝婚禮細節 新郎劉俊謙淚崩超慘
周杰倫首揭露求婚昆凌核彈級內幕 豪租古堡 餐廳是假的？

周杰倫首揭露求婚昆凌核彈級內幕 豪租古堡 餐廳是假的？
認了「浪姐」高價邀約 蕭薔妙引佛法：比較在乎好不好玩

認了「浪姐」高價邀約 蕭薔妙引佛法：比較在乎好不好玩

熱門新聞

湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46
泰勒絲（左）和劉美賢（右）。（美聯社）

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

2026-03-27 17:33
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
鄭怡是華語樂壇第一代「學霸歌手」。（星光娛樂提供）

小鮮肉都暈了 資深天后身世曝光 台大畢業超狂

2026-03-23 17:17

超人氣

更多 >
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
好市多爆款蛋糕消失一年回歸？會員狂掃：一吃停不下來

好市多爆款蛋糕消失一年回歸？會員狂掃：一吃停不下來
中國研製 全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」上岸

中國研製 全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」上岸