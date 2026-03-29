單依純攤上事了…李榮浩怒批侵權 她按劇本道歉霸榜熱搜

李榮浩怒批單依純「強行侵權」。（取自微博）

歌手李榮浩29日公開發文，點名怒批新生代歌手單依純未經授權演唱其作品「李白」，更直指對方「強行侵權」；之後單依純透過文字回應並公開致歉；李榮浩則曬出中國音樂著作權協會情況說明，質問單依純：「你用什麼立場、什麼權利、什麼角度、什麼心態演唱？」由於兩人皆有眾多粉絲，引發極大關注，相關新聞很快占據了微博熱搜。

李榮浩29日表示，單依純團隊為3月28日深圳演唱會向中國音樂著作權協會（音著協）及李榮浩版權公司申請「李白」翻唱授權，但李榮浩方通過郵件明確拒絕。單依純28日演唱會仍登台演唱該曲，引爆李榮浩怒火，發長文痛批。

李榮浩文中也提及單依純去年在「歌手2025」舞台上重新詮釋「李白」，並加入「如何呢、又能怎」等個人風格橋段，認為該改編「本質未變」，難以稱為創作，並對後續網路輿論與調侃感到不滿。「你在歌手節目中的翻唱 網上對於我本人調侃熱搜滿天飛 我保你萬全 順利登上神台 沒有回復任何一字一句 你是來報仇的？仇恨是什麼呢？要我說說嗎？你承受的住嗎？你確定你承受的住告訴我」，李榮浩的辛辣言辭也引發熱議。

李榮浩似乎也意有所指地表示，希望單依純不要用不知情來回應，「你不要說你不知道 都是公司幹的 這不符合你 如何呢 又能怎的態度 也不要在今晚的演出中黯然落淚 博取同情 畢竟你想清楚自己可以侵權的那一刻的你是自信的 把你的自信拿出來 當然你要這麼說也可以 這是你的權利 這一切也只是我的建議」。

單依純於微博公開道歉，稱「還在了解情況」。（取自微博）

稍晚，單依純終於發微博表示，自己是在彩排結束後才得知相關狀況，第一時間也正在了解事情來龍去脈。她坦言，身為創作者，能理解李榮浩此刻的心情，並對事件造成的影響表達歉意，「首先我很抱歉」，同時強調將與團隊儘快釐清細節，並對外給出完整說明。

她進一步向李榮浩及所有因事件受到困擾的相關創作者致上誠摯歉意，表示自己一直重視創作與版權意識，「這條紅線一定會標清楚」，未來也會更加謹慎面對相關授權問題，避免類似情況再次發生。

在道歉聲明最後，單依純也感謝他創作出「李白」這首歌，「帶給我力量和溫度」，並再次表達深深歉意。

單依純語氣低調，試圖為這場爭議設下停損點，此番回應獲得其粉絲力挺。但許多李榮浩的粉絲卻不買帳，認為其「精準」踩中李榮浩的預判，其演唱會總監制署名「單依純」本人，削弱「不知情」辯解的可信度，網友則調侃「無事總監製，有事工作室」。李榮浩則進一步曬出音著協未授權證明，四連質問單依純：「用什麼立場、權利、角度、心態演唱？」並警告倒要看看哪個團隊「能把這個明目張膽的侵權違法案件糊弄過去！ ！ ！」

李榮浩怒批單依純侵權，獲得逾百萬點讚。（取自微博）

單依純低調回應。（取自微博）

李榮浩再曬著協聲明追擊。（取自微博）