懂裝不懂…龜梨和也接演棒球神劇「為這事超苦惱」

龜梨和也接演新戲，角色演技是一大挑戰。圖／LINE TV提供

由偶像男神龜梨和也主演、改編自現象級韓劇「金牌救援」的最新日劇「逆轉球團」，描述一位毫無棒球經驗的球隊首席總經理（General Manager，簡稱GM ），臨危受命接手整頓長年墊底的職業棒球隊「夢想隊」。最新預告中，龜梨和也霸氣宣告：「接下來要開始的，是賭命的奮戰！」充滿張力的台詞點燃觀眾期待。由於原版頂著「黑馬神作」的光環，龜梨和也坦言演出時苦惱許久，而如何詮釋一名「不懂棒球」的角色，也是一大課題。

龜梨和也從小就與棒球淵源深厚，名字「和也」便是來自棒球漫畫中的角色，沒當偶像前，人生目標是打進甲子園、成為職棒選手。出道後甚至被譽為「被演藝圈耽誤的棒球選手」。即使成為家喻戶曉的日本男偶像，他仍然深愛棒球，近期更以採訪球賽的身份現身WBC日韓大戰現場，還有鏡頭拍到他與眾多球迷一起坐在一般觀眾席中，讓不少電視機前的觀眾相當驚艷。

此次他挑戰飾演毫無經驗的球團GM，戲裡戲外的反差引發熱烈討論。對此，龜梨和也表示，他將自身累積的棒球經驗，從「真實面」出發與劇組磨合溝通，確保細節貼近現實。

至於如何詮釋角色，他透露角色前期會維持一種捉摸不定的神祕感，甚至會讓觀眾產生「這是個怎樣的人？」的疑惑，直到劇情後半段，才會將壓抑的人格特質一口氣爆發出來。他也提到日韓版本的差異，像是原作對家庭描寫細膩，日版雖未過多著墨，但人物背景是與製作團隊共同討論決定。

男團INI的隊長木村柾哉劇中飾演龜梨和也的弟弟，他透露第一天就有大量的對手戲，一開始還有許多嚴肅場面，「不過龜梨君很自然地當起了哥哥，所以我也很順利成為了『弟弟』。」

木村柾哉也分享拍戲的幕後，他因角色設定需要坐輪椅，有一場他擅自進入龜梨和也房間的橋段，當時的地板鋪有地毯，龜梨和也立刻提出質疑：「家裡有輪椅使用者，會鋪地毯嗎？」對拍攝場景觀察入微，讓木村柾哉深感佩服。「