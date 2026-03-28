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橘老師首開個唱就選台北 狂讚珍奶牛肉麵想再吃爆

記者梅衍儂／即時報導
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加拿大歌手Rozette將訪台舉辦個人演唱會。圖／寬宏藝術提供
加拿大歌手Rozette將訪台舉辦個人演唱會。圖／寬宏藝術提供

加拿大歌手、聲樂老師Rozette（橘老師）宣布將訪台舉辦「2026 Rozette:Take One Live In TAIPEI」，這不僅是她首度舉辦個人專場演唱會，更將台北選為首站。她表示，亞洲早已成為自己音樂旅程中不可或缺的一部分，因此能在這裡開啟首場個唱，對她而言格外重要。

談及與台北的緣分，Rozette分享，自己在亞洲的首次大型演出，是2025年登上台北跨年晚會舞台，當時現場觀眾帶來的熱烈與熱情反應，讓她至今仍難以忘懷。她說道：「那次的演出經驗真的非常棒，也讓我對這座城市留下深刻印象。」因此，她決定將「TAKE ONE」這場意義非凡的首站演出獻給台北，更開心表示：「把起點放在這裡，再適合不過了。」

Rozette因在網路上以真實、專業又不失犀利的風格，評論多位歌手的演唱影片，在台灣掀起熱烈討論與關注，也讓更多人認識到她深厚的聲樂實力與音樂素養。除了評論內容備受關注，她極具辨識度、兼具高亢與渾厚的嗓音，同樣擄獲大批樂迷的心。

此次再度訪台，Rozette開心說道：「上次來台北的時候，我吃了好幾碗牛肉麵，還有各式各樣的在地美食，但還是覺得不夠，還有好多想再去探索的地方，這裡的美食文化真的太驚人了，特別是珍珠奶茶，讓我印象太深刻！」門票將於4月1日中午12點開賣，購票可至寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

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