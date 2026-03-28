「信號2」沒涼 李帝勳訪台親口證實：很快就會看到

李帝勳化身白馬王子跟台粉相見。圖／讀者提供

韓星李帝勳27日在台北國際會議中心舉辦出道20周年粉絲見面會，他穿著全白的西裝，一邊唱著「Coffee With Me」，一邊從觀眾席間出場，開心用中文高喊：「我想你，我愛你。」

李帝勳說明他化身白馬王子背後的用意，原來靈感是來自韓國的年糕種類「白雪姬」。他特別感謝台灣粉絲以他的名義集資支持獨立電影的公益放映，希望未來真的能跟台灣粉絲們一起進戲院看蔡明亮執導的「不散」。

在訪談過程中，李帝勳提到這次訪台吃了火鍋，還沒吃到心心念念的牛肉麵、滷肉飯，因為熱愛鍋巴，他聯想到台灣美食，主持人還特地向他說明台灣沒有「鍋巴滷肉飯」。

他不諱言演藝生涯中不乏辛苦的瞬間，但他相信所有疲憊和困難的時間都會過去，只要想著愛自己的人，就能熬過每一個辛苦的時刻，而他願意成為粉絲的力量與勇氣，也感謝粉絲們的愛成為他奮鬥下去的動力與能量。

李帝勳這次見面會重頭戲之一，就是化身「模範計程車」的主角，透過「彩虹運輸幸福代辦服務」傾聽粉絲的心聲。他先抽出幸運粉絲，親手送上花束，再從委託箱中，抽出粉絲的留言，予以加油鼓勵。

至於「模範計程車」會不會有第4季？李帝勳坦言「還沒有」，但他本人非常希望能和夥伴們一起回到觀眾面前。他還特地觀察了台灣路上的計程車，想像自己變身小黃運將，載著粉絲們到目的地，光是想像這些場景，就讓他覺得開心不已。

李帝勳還透露，雖然還看不到「模範計程車4」，但很快就會看到「信號2」，讓擔心作品因為主角趙震雄退出演藝圈而石沈大海的粉絲開心不已。李帝勳也向粉絲報告，已經投入新戲拍攝，預告這個角色是他演過最惹人疼愛的，希望粉絲們能多多期待。

李帝勳化身白馬王子跟台粉相見。圖／讀者提供

李帝勳化身白馬王子跟台粉相見。圖／讀者提供