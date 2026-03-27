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劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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泰勒絲（左）和劉美賢（右）。（美聯社）
泰勒絲（左）和劉美賢（右）。（美聯社）

雖然泰勒絲（Taylor Swift）可能沒有親自登上2026年冬季奧運的冰場，但金牌得主劉美賢（Alysa Liu）認為，這位流行歌手對美國隊的勝利也貢獻良多。

在3月26日於杜比劇院（Dolby Theatre）舉行的2026 iHeartRadio音樂大獎典禮上，這位競技花式滑冰運動員親自向泰勒絲頒發了2026年度最佳藝人獎。登上舞台時，劉美賢稱泰勒絲是音樂界的「GOAT」（史上最偉大者）。

劉美賢表示，「她用聲音和音樂為我以及其他「冰刀天使」（Blade Angels）的介紹影片增添了色彩。我不得不說，我認為這也是我們獲勝的一部分原因。」 當天，泰勒絲與未婚夫凱爾西（Travis Kelce）一同出席典禮。

這位14屆葛萊美獎（Grammy Awards）得主隨後登台領獎，這是她當晚七個獎項之一。她在致詞中說，「首先，能從劉美賢手中領獎，我感到非常榮幸。你的表演給我帶來了無比的快樂，也讓其他人感受到了喜悅。」

今年，泰勒絲確實成為美國隊的重要支持者。她曾在2月初的冬奧開幕式上透過自製影片向奧運選手送上祝福。不久後，她又為劉美賢和其他花式滑冰隊成員的宣傳片擔任旁白。

泰勒絲在影片中說，「各位先生女士，讓我向你們介紹安珀．葛倫（Amber Glenn）、劉美賢以及伊莎布．萊維托（Isabeau Levito），這三位美國冰上秀女將用她們的故事打動你的心。」她還特別提到劉美賢，「她16歲時曾暫別滑冰，但後來以自己的方式重返賽場。如今，喜悅驅動她前行。每一次跳躍都是慶祝，每一次表演都是自我認識的美麗見證。」

幾個月前，泰勒絲還將她登上Billboard Hot 100榜首的單曲《Life of a Showgirl》中的《The Fate of Ophelia》授權給冬奧會廣告使用。

泰勒絲 劉美賢

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